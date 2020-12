Bertoncelj se je izkazal z lepo potezo, Zajc ni v prvem planu #video

Po planiškem zapletu, ki je odnesel glavnega trenerja Gorazda Bertonclja, izključen pa je bil Timi Zajc, je glavno trenersko palico prevzel Robert Hrgota - v torek je dobil signal, da bi ga lahko na odboru potrdili. "Če bi dvomil o tem, ali sem sposoben, bi na začetku rekel hvala lepa. Ne bi sprejel težkega izziva. Verjamem v fante, vase. Vem, da bodo meseci pred nami zahtevni," je odločen novi prvi mož slovenske skakalne reprezentance.

Skakalce je že vodil drugi dan posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih in nato še na ekipni preizkušnji. Zaveda se, da nima takšne kilometrine, kot bi marsikdo pričakoval, a je pripravljen delati.

"Rad bi vnesel mirnost v ekipo, povečal samozavest, pozitivno razmišljanje"

"Glede na ves položaj je bilo malce težje z veseljem prevzeti funkcijo. Ko se je umirilo in so se glave ohladile, sem z velikim ponosom prevzel vlogo. Bo kar zahtevna. Čevlji so veliki. Izziva se ne bojim, lotil se ga bom s pozitivnim razmišljanjem in odločnim zagonom. V idealnih pogojih bi mi prav prišlo še kakšno leto delovanja. Pogoji niso idealni. Izziva se ne bojim. Veliko stvari sem se naučil, veliko že znam. Okoli sebe imam dobre ljudi. Ne bom delal sam. Glavo bom moral hitro preklopiti iz funkcije pomočnika v funkcijo glavnega trenerja. Se mi zdi, da je to tista razlika, ki jo bom moral narediti v zelo kratkem času," je dejal nekdanji mladinski svetovni prvak na ekipni tekmi.

Anže Lanišek bo njegov osrednji adut na naslednji postojanki v Engelbergu. Foto: Vid Ponikvar

O tem, ali so ga skakalci dobro sprejeli, je z veseljem povedal naslednje: "S fanti smo dorekli stvari. Izkazali so mi podporo. Dejali so mi, da mi bodo sledili. Po tem sestanku se čutim pomirjenega, zadovoljenega in se še bolj veselim dela. Žal je situacija takšna. Prilagoditi se bomo morali vsi ter pokazati profesionalizem in izpeljati stvar, kot si jo bomo zastavili. Korenitih sprememb v tem trenutku nima smisla početi, zlasti ne sredi sezone. Takšne stvari se naredijo v pripravljalnem obdobju. Rad bi vnesel mirnost v ekipo, povečal samozavest, pozitivno razmišljanje. Pripravil fante na to, da se tudi, ko ne gre najbolje, držijo rdeče niti. Slej ko prej bodo s sproščenostjo prišli rezultati. Treba je imeti osnovo, iskren odnos, družinsko okolje. Če bomo delali na teh osnovah, bo lažje spreminjati podrobnosti."

Bertoncelj pokazal velik karakter

Z vsemi se bo pogovoril, saj bi rad dobil povratno informacijo. Zaradi časovne stiske - že jutri potujejo na naslednjo postojanko svetovnega pokala v Švici, ki je tudi generalka pred drugim vrhuncem sezone, novoletno turnejo - bo kar na poti poskušal urediti določene stvari.

"Iskreno povedano stvari potekajo hitro. Konkretnih sestankov nisem mogel imeti. Osredotočen sem bil na to, da organiziramo vse potrebno za Engelberg. V tem prostem času med vožnjo v Švico in nazaj grede bom že nekako poskušal s telefonskimi klici pripraviti potek pred novoletno turnejo. Ko pridemo iz Švice, ne bo prav veliko časa za korenite spremembe," pravi nekdanji skakalec, ki je moral zaradi težav s kolenom že pri 26 letih končati kariero, po kateri se je nemudoma podal v trenerske vode.

Najprej je od leta 2014 delal z mladimi v kranjskem klubu, nato je bil pomočnik v B-reprezentanci, lani pa ga je v osrednjo A-ekipo vpoklical Bertoncelj.

Gorazd Bertoncelj je pokazal velik karakter in pomagal Hrgoti ob prevzemu nove funkcije. Foto: Vid Ponikvar

In zdaj že nekdanji trener mu je ob prevzemu nove funkcije prijazno priskočil na pomoč ter s tem pokazal velik karakter: "Vsak dan sva bila v navezi. Ne glede nato, da je ponudil umik, mi je od tistega trenutka stal ob strani. Ves material za nazaj mi pošilja. Danes je prišel na trening v Planico. Vsakemu je stisnil roko in dejal, da navija za njih. Fantje so mu ob slovesu podarili dres z njihovimi podpisi. Pri določenih stvareh se le niso ujeli. To je šport. Ponudil se mi je, če bom karkoli potreboval. Zlasti v trenutkih ob prevzemanju funkcije mi bo pomoč prišla še kako prav. Zelo sem mu hvaležen za vse."

Rad bi novega Hrgoto

Ob odhodu glavnega trenerja je postala strokovna ekipa podhranjena. Za Engelberg bo s seboj vzel Gašperja Vodana, nato pa bi rad sestavil ekipo, ki mu bo v veliko pomoč: "Kratkoročno mi bo pomagal. Za naprej ne bom na hitro izbiral. Trenutno potrebujem novega Hrgoto. Nekako sem se odločil, da mora doseči standarde, ki sem jih jaz. Vzel si bom čas in premislil dobro. Vem pa, da ga prav veliko nimam. Ne bi rad krpal sezone do konca. Rad bi imel močno sidro, ki bo držalo barko na miru."

O Zajcu po odločitvi disciplinske komisije

V zraku je tudi vprašanje, kako se bo lotil primera Timi Zajc, ki je trenutno na stranskem tiru in čaka na odločitev disciplinske komisije Smučarske zveze Slovenije (SZS). Predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je dal po torkovi seji odbora vedeti, da je v rokah glavnega trenerja, ali bo poslal skakalca na tekmo ali ne. Hrgota bo počakal na sklep disciplinske komisije, v nobenem primeru pa Zajca ne bi mogel odpeljati v Engelberg, saj je ta izpustil nujni zadnji test na novi koronavirus.

"Najprej morajo oni rešiti zadevo. Ta trenutek imam veliko dela s skakalci, ki so tukaj in pripravljeni delati. Na njih se moram osredotočiti. Ko bo odločitev padla, bom tudi sam začel razmišljati o tej stvari. Ne bi si dajal veliko stvari v glavo, kaj si želim in česa ne. Moram se držati dveh, treh stvari. V tem trenutku ne bi govoril o ničemer dodatnem. Zlasti ne bi preveč razmišljal o motečem dejavniku, odločanju o usodi enega tekmovalca," je pogovor sklenil Hrgota, ki bo v Engleberg odpeljal naslednjo sedmerico: Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Rok Justin in Cene Prevc.