Šok iz atletskih krogov: zaradi suma uporabe dopinga suspenz za slovensko rekorderko

Na novo testirani vzorci iz olimpijskih iger v Londonu leta 2012 so pri Martini Ratej pokazali na sum zlorabe dopinga. Atletinja vse obtožbe najostreje zanika in se sklicuje na operacijo, ki jo imela v tistem obdobju. "Le tako bi prepovedana snov lahko prišla v moje telo," pojasnjuje svojo plat zgodbe.

Iz Atletske zveze Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije so sporočili, da je slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej zaradi suma zlorabe dopinških pravil začasno suspendirana. "Kriv" naj bi bil vzorec, ki ga je Ratejeva oddala na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, kjer je zasedla 7. mesto. Ratejeva obtožbe odločno zanika. "V tistem obdobju sem imela operacijo, zato menim, da je omenjeno sredstvo le tako lahko prišlo v moje telo," razlaga 38-letna atletinja iz Loč.

Novico o domnevni dopinški kršitvi slovenske olimpijke in večkratne rekorderke v metu kopja Martine Ratej, ki je presenetila slovenske ljubitelje atletike, so Olimpijskemu komiteju Slovenije sporočili iz Mednarodne testne komisije, ki je znova analizirala že odvzete vzorce športnikov, ki so nastopili na poletnih olimpijskih igrah v Londonu leta 2012.

Clostebol metabolit

Analiza je pri zmagovalki diamantne lige leta 2014 pokazala prisotnost snovi clostebol metabolit, ki je na seznamu prepovedanih snovi Svetovne protidopinške agencije in spada med eksogenične anabolične androgene steroide.

Vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je športnico v skladu s protidopinškimi Pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja pisno seznanilo z ugotovitvami iz Lozane in zahtevalo odprtje in analizo B-vzorca.

Začasni suspenz

Ratejeva je v skladu s Pravili Mednarodne atletske zveze tako začasno suspendirana. Če ji bodo v nadaljevanju postopka dokazali zlorabo poživil, jo čaka kazen Mednarodne atletske zveze, so še sporočili iz Atletske zveze Slovenije.

Ratejeva obtožbe odločno zanika

Na novico se je nemudoma odzvala tudi Ratejeva, ki zanika, da bi posegala po nedovoljenih živilih. Novica jo je šokirala, je povedala za STA. "Prepovedanih poživil nisem jemala," je poudarila. "V tistem obdobju sem imela operacijo, zato menim, da je lahko le tako omenjeno sredstvo prišlo v moje telo. O vsem tem imam pripravljeno tudi obsežno zdravstveno dokumentacijo in dokazila."

Ratejeva je za danes popoldne (ob 16. uri v prostorih AK Kladivar) sklicala novinarsko konferenco, na kateri bo pojasnila svojo plat zgodbe.

Največji dosežki Martine Ratej



Martina Ratej se je trikrat udeležila olimpijskih iger. Najvišje je bila uvrščena v Londonu leta 2012, kjer je zasedla 7. mesto. Na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016 je bila 18., v Pekingu 2008 pa 37.



Sedmo mesto je kot največji uspeh zabeležila tudi na svetovnem prvenstvu v Daeguju 2011, na SP pa je bila še 9. v Londonu 2017 in 11. v Berlinu 2009. Na evropskih prvenstvih je bila odličju najbližje leta 2017, ko je v Berlinu zasedla četrto mesto, na prvenstvih stare celine pa je bila še 6. v Amsterdamu 2016 in v Zürichu 2014 ter 7. v Barceloni 2010. Državni rekord, 67,16 m, je postavila 14. maja 2012 na diamantni ligi v Dohi.

