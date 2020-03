V živo: Atletinja, osumljena uporabe dopinga, pojasnjuje svojo plat zgodbe

Spomnimo: z Atletske zveze Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije so danes dopoldne sporočili, da je slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej zaradi suma zlorabe dopinških pravil začasno suspendirana.

"Kriv" je bil vzorec, ki ga je Ratejeva oddala na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, kjer je zasedla 7. mesto. Ratejeva obtožbe odločno zanika. "V tistem obdobju sem imela več operativnih posegov, povezanih z ginekološkimi težavami, zato verjamem, da je sredstvo le tako lahko prišlo v moje telo," je svojo plat medalje predstavila 38-letna atletinja iz Loč, ki je na novinarsko konferenco prinesla tudi izdatno zdravniško dokumentacijo.

"Nikoli nisem počela nič spornega"

Povedala je, da je novico o sumu zlorabe dopinških pravil izvedela 13. januarja letos in bila ob tem šokirana. "Sprva sem mislila, da gre za hec. Nikoli nisem počela ničesar spornega, spoštujem čistost športa," je zagotovila atletinja.

"Obveščena sem bila, da so v mojem urinskem vzorcu iz leta 2012 odkrili snovi clostebol metabolita, ki je bil v letu 2012 in je še danes na listi prepovedani snovi Mednarodne protidopinške agencije. Kljub temu, da je bila raven snovi v mojem urinu zelo nizka, ne zanikam, da sem kršila pravila Wade, vendar kršitev ni enoznačna. Ker zavestno nikoli nisem kršila protidopinških pravil, sem natančno analizirala vse mogoče izvore vnosa snovi v telo. Po analizi vseh prehranskih dopolnil in predpisanih zdravil, sem ugotovila, da je metabolit v moje telo prešel preko zdravila za zdravljenje ginekoloških težav, ki so me pestile v času pred olimpijskimi igrami v Londonu in zaradi katerih še danes opravljam redne ginekološke preglede," je razložila Ratejeva.

Zagotovila je, da vseskozi sodeluje z Wado in da jim je posredovala vso zdravniško dokumentacijo.

Do nadaljnega suspendirana

Ratejeva, ki ji je Mednarodna atletska zveza danes do nadaljnega izrekla začasen suspenz na vseh tekmovanjih, je prepričana, da je dovolj dobro razložila pojav prepovedane snovi v svojem telesu, in je optimistična glede nadaljnega razpleta dogodkov.

Ker priznava prisotnost snovi v telesu, se je odrekla analizi B-vzorca.

"Želim si le, da Wada čim prej odloči o mojem primeru, da se lahko nemoteno nadaljujem s pripravami na olimpijske igre v Tokiu," si je zaželela Ratejeva.

