Molčal v korist ekipe

Gorazd Bertoncelj je v pogovoru za TV Slovenija dejal, da je po kritičnem zapisu skalalca Timija Zajca, ki ga je na Instagramu pozval, naj prevzame odgovornost za slabe rezultate na petkovi tekmi, ostal tiho zavoljo in dobrobit ekipe, tekmovalcev, Smučarske zveze Slovenije in vseh preostalih, saj je želel, da bi bila planiška tekma, ki jo je ocenil kot odlično organizirano, mimo.

"Res je, kot glavni trener sem odgovoren za pripravo tekmovalcev"

Nekdanji glavni trener, ki ga bo v nadaljevanju sezone nadomestil njegov pomočnik Robert Hrgota, je ob tem del odgovornosti prevzel tudi nase. "Res je, da sem kot glavni trener odgovoren za pripravo tekmovalcev. Na svetovno prvenstvo smo kot ekipa prišli preslabo pripravljeni, da bi bili konkurenčni za medaljo."

"Grožnje so bile res konkretne"

Spregovoril je tudi o grožnjah, ki jih je dobil po petkovi tekmi, še pred zapisom Zajca.

"Ker so bile grožnje tega človeka res konkretne, zaradi groženj drugim osebam že v preteklosti in raznih čudnih dejanj, sem odšel na policijsko postajo, kjer se je opravil zapisnik ustne ovadbe za kazenski pregon. To imajo zdaj v rokah pristojni organi. Šele potem sem izvedel za ta zapis na Instagramu," je za TV Slovenija povedal Bertoncelj.

O kazni za Zajca: Čas bo pokazal

Odgovoril je tudi na vprašanje o višini kazni za Zajca, ki je včeraj dobil opomin pred izključitvijo. "Čas bo pokazal, ali je bila ta odločitev prava, sankcija prehuda ali premila," je dejal.

Dodal je še, da se strinja z odločitvijo, da njegovo vlogo v nadaljevanju sezone prevzame Hrgota. "To je v tem trenutku daleč najboljša rešitev. Res je, da je Hrgota mlad, ambiciozen trener, ampak pozna sistem dela, tekmovalci mu zaupajo in to je edina pot."

Kot je dejal, je v sredo s fanti pred odhodom v Švico, na tekmo v Engelberhu, opravil sestanek in razšli so se prijateljsko.

"Imeli smo 20-minutni razgovor. Poslovili smo se v prijateljskem vzdušju. Sam sem želel, tudi fantje, da se prijateljsko razidemo. Naredil sem iskren nagovor, tako da smo se res razšli, kot je treba, da se naslednjič, ko se vidimo, pozdravimo in pogovorimo. Zahvalil sem se jim za sodelovanje. Povedal sem jim, da sem eden izmed najzvestejših njihovih navijačev," je še povedal Bertoncelj, ki še ne ve, kje bo nadaljeval delo.