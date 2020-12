Skakalce ne bo dodatno obremenjeval: že tako je napeto

Po vseh dogodkih, ki so se v slovenskem taboru zgodili na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici, potem ko je Timi Zajc z objavo na družbenem omrežju sprožil visok val, je v tem tednu sledilo kar nekaj zaključkov.

Glavnega trenerja Gorazda Bertonclja je zamenjal Robert Hrgota, Zajc pa je dobil opomin pred izključitvijo iz reprezentance, če bo še kdaj storil kaj podobnega. Stanje se počasi umirja in prihaja v ustaljene tirnice, saj so že danes kvalifikacije za posamični preizkušnji v Engelbergu.

Šestkratno veselje v Švici

"Že sam podatek, da je naslednja tekma po poletih, je težko napovedovati rezultatski cilj. Če dodamo še to, kar je bilo v ozadju, je to nemogoče. Vemo pa, da imamo zelo dobro razpoloženega Anžeta Laniška. Na 120-metrskih skakalnicah in letalnici v Planici je dokazal, da je dober na vseh napravah. Na tekmi potrebuje sestaviti le dva skoka in se mu bo poklopilo. Pri drugih so še določene napake, ki jih moramo odstraniti. Če bomo v tem trenutku postavili rezultatske cilje, bomo izgubili rdečo nit," je opozoril novi prvi mož stroke.

Domen Prevc se je pred štirimi leti kot zadnji slovenski skakalec veselil zmage v Engelbergu. Pred njim je to uspelo Franciju Petku, Primožu Peterku in bratu Petru. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija se je v tem švicarskem skakalnem središču v preteklosti že razveselila zmag. Kot prvi je pred natanko 30 leti Franci Petek skočil do svoje edine zmage v svetovnem pokalu. Primož Peterka je sedem let pozneje kar dvakrat zmagal v dveh dneh. Enak podvig je v šampionski sezoni 2015/16 ponovil Peter Prevc, zadnji slovenski zmagovalec v Engelbergu pa je bil pred štirimi leti Domen Prevc.

V slovenskem taboru se podobnega izplena kakšnega od slovenskih skakalcev ne bi branili, a se zavedajo, da bi se moralo za tovrstni uspeh poklopiti veliko deležnikov.

Rezultatskega cilja v tem trenutku ne bo postavljal, saj je že tako napeto

"Upam, da bo Anže odpravil težave s hrbtom. V Planici ni tega nihče omenjal in je imel kar precejšnje težave. V ponedeljek se je še poslabšalo. Predvsem bom zadovoljen, da bodo fantje ostali zdravi in pokazali najboljše skoke. V položaju s covid-19 in poškodbami smo videli, kaj vse se lahko zgodi. Stefan Kraft je denimo komaj preživel koronavirus in že imel težave s hrbtom. V Engelbergu želimo normalno odskakati. Rezultatskega cilja v tem trenutku ne bom postavljal. Že tako je napeto in ne bi vsega skupaj napenjal še z rezultatskimi cilji," je pred odhodom v Švico dejal 32-letni Hrgota, ki je v zadnjem času prejel veliko nasvetov.

Anže Lanišek je v tej sezoni najboljši slovenski skakalec. V zadnjem obdobju je imel težave s hrbtom, a je kljub vsemu odlično skakal na Letalnici bratov Gorišek. Foto: Vid Ponikvar

"Na koncu sem videl, da imamo v Sloveniji veliko strokovnjakov. Iz teh nasvetov sem izluščil, kateri so res primerni in bi mi lahko pomagali. Verjamem, da so bili vsi dobronamerni," se je zasmejal Hrgota.

V tem trenutku ima fokus le v Engelbergu, kjer bodo danes kvalifikacije, v soboto in nedeljo pa posamični preizkušnji. Na delu bomo videli sedem slovenskih skakalcev (Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Rok Justin in Cene Prevc), po povratku iz Švice pa se bo Hrgota usedel z Zajcem in se pogovoril, kako bosta začrtala pot 20-letnega skakalca.