Svetovni prvak v poletih v Planici pozitiven na koronavirus

Neprijetna novica prihaja iz Nemčije. Novi svetovni prvak v smučarskih skokih Karl Geiger bo izpustil naslednjo postojanko svetovnega pokala v Engelbergu. Razlog ni proslavljanje zlate medalje ali rojstva otroka, temveč dejstvo, da je bil pozitiven na testu na covid-19.

Vprašanje je, ali bo sploh lahko nastopil na prestižni novoletni turneji, ta se začne 28. decembra v njegovem domačem Oberstdorfu. "Dobro sem, nimam nobenih simptomov. V karanteni sem, čakajo me naslednji testi," je sporočil.

Karl Geiger je aktualni svetovni prvak v poletih. Foto: Vid Ponikvar

Geiger se je ob zlati medalji na posamični tekmi veselil tudi srebrnega odličja na ekipni preizkušnji. Testi njegovih moštvenih kolegov so bili negativni, zato želi nemška reprezentanca v Engelbergu nastopiti s člani moštva, ki so skakali v Planici. A bodo morali počakati, da jim bo vodstvo tekmovanja lahko prižgalo zeleno luč. Vendarle so v nedeljo nastopali na ekipni tekmi in skupaj proslavljali srebrno medaljo.

Kdaj bi se lahko Geiger okužil z novim koronavirusom, ni jasno. Zagotovo pa ne bi bilo dobrodošlo, če se je to zgodilo na svetovnem prvenstvu pod Poncami, kamor so skakalci prišli že prejšnji ponedeljek po tekmi svetovnega pokala v ruskem Nižnem Tagilu.