NBA zaostrila protikoronska pravila, po novem za vse igralce obvezne maske

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA se je odločilo za zaostritev protikoronskih pravil in uporabo zaščitnih mask tudi med tekmami. Kot so v ponedeljek zvečer potrdili v NBA, bodo po novem za vse igralce obvezne maske na začetku vsakega polčasa, vse dokler ne bodo stopili na igrišče.

Že pred tem so bile za trenerje in neaktivne igralce maske obvezne. NBA širi tudi obveznosti vseh uradnih oseb. Igralci bodo morali po novem sporočiti, s kom sodelujejo zunaj igrišča, na primer s katerimi terapevti, osebnimi trenerji, kiropraktiki in drugimi strokovnjaki za različna področja, ki niso uradni del ekip.

NBA je razširjena pravila objavila dan po tem, ko je moral za teden dni v karanteno Kevin Durant (Brooklyn Nets), ki bo zamudil kar štiri tekme.

Durant, ki je maja že prebolel covid-19, naj bi bil v stiku z okuženo osebo, poročajo ameriški mediji. Zdaj ga čakata obvezna sedemdnevna karantena in vsakodnevno testiranje na virus.