Zadnje dejanje obeta veliko dramo

"Ob misli na sedmo tekmo se mi naježi koža," je pred odločilnim srečanjem letošnjega finala lige NBA dejal košarkar Oklahoma City Thunder Jalen Williams. Thunder lovijo svoj prvi naslov, odkar se je ekipa leta 2008 preselila v Oklahoma City, pred tem so kot Seattle naslov osvojili leta 1979. Na drugi strani Indiana čaka svoj prvi naslov NBA. Dvajsetič v zgodovini NBA bo finale odločila sedma tekma, hkrati pa prvič po letu 2016, ko so Cleveland Cavaliers takrat ugnali Golden State Warriors.

"Ko gradiš svojo kariero, ugotoviš, da so takšni trenutki res redki, in ves čas si želiš, da bi se takšni dogodki zgodili večkrat, tudi v vsakdanjem življenju. To ni enostavno, res se veselim srečanja," je pred srečanjem dejal trener Indiane Rick Carlisle, ki je leta 2011 do naslova popeljal ekipo Dallas Mavericks.

Bo Rick Carlisle ekipo popeljal do velikega uspeha? Foto: Guliverimage

A statistika je trenutno na strani Oklahome, saj je domača ekipa do zdaj dobila 15 tekem, štirikrat je bila boljša gostujoča. "V takšnih trenutkih moraš zdržati vse, kar prinaša takšna tekma v gosteh. Moraš najti svoj trenutek tudi, ko ne igraš doma," je dejal Tyrese Haliburton, ki ga že skozi celotno finalno serijo muči poškodba noge, stanje se ni pretirano izboljšalo, kot je dejal, je še vedno v bolečinah, a bo na odločilni tekmi dal svoj maksimum. Čeprav je njegov status zaradi poškodbe mečne mišice pred sedmo tekmo pod vprašajem, pa je bolj ali manj jasno, da bo v zadnjem dejanju sezone pomagal svoji ekipi ne glede na vse.

OKC sicer v letošnji končnici še niso izgubili dveh zaporednih tekem, na domačem parketu pa so pri izplenu 10-2. "Ne glede na to, kako velike so te tekme, vedno se vse vrne k istim zadevam. To so stvari v igri, ki jih lahko nadziramo, ko igramo pametno. Če nam to uspe, smo dobra ekipa," je poudaril MVP rednega dela Shai Gilgeous-Alexander.

Liga NBA, 22. junij, finale, sedma tekma: