Dončićev trojni dvojček v sanjski slovenski noči

Zmage Dallasa, Miamija in Denverja, trojni dvojček Luke Dončića (20 točk, 11 skokov in 10 asistenc) proti Orlandu in serija trojk Gorana Dragića (21 točk) proti Washingtonu za sanjski slovenski večer v ligi NBA. Za piko na i so ob skromnem odmerku sekund manjkale le točke Vlatka Čančarja.

Ni bil prvi strelec Dallasa, ki je zmagal še četrtič zapored. Tudi drugi ne. Le 35-odstoten met iz igre ob tem seveda ni dosežek, s katerim bi se lahko trkal po prsih. Še celo šest izgubljenih žog bi mu marsikdo lahko očital. Toda Luka Dončić je v noči na nedeljo vnovič uprizoril predstavo, ki dokazuje njegovo izjemno kakovost – tudi v večerih, ko ni najbolj strelsko navdahnjen. Ob zmagi Dallasa nad Orlandom (112:98), ki je še toliko bolj pomembna zaradi kadrovskih težav Teksačanov (zaradi Covid-19 protokola so namreč manjkali Josh Richardson, Jalen Brunson in Dorian Finney-Smith, za igro pa še vedno ni na voljo Kristaps Porzingis), se je 21-letni Ljubljančan podpisal pod drugega trojnega dvojčka v sezoni, skupno pa že 27. v karieri. Dosegel je 20 točk, ujel 11 odbitih žog in soigralcem namenil 10 asistenc. V statistiko so mu vpisali še dve blokadi in eno pridobljeno žogo.

Ekipna zmaga Dallasa

Dončić, ki je prejel za odtenek manj minut (35) kot v svojem visokem povprečju, ni imel izrazitega strelskega večera, kar se mu je v tej sezoni, ko še lovi pravi ritem in formo, že pripetilo. Iz igre je namreč proti obroču sprožil 20 žog in bil sedemkrat natančen (met za 3 točke 3:9, met za dve točki 4:11), zadel pa je vse tri proste mete. Ob trojki ob izteku tretje četrtine, v kateri je Dallas prelomil tekmo, pa je bil zelo aktiven tudi v fazi branjenja priigranega kapitala. Pogosto tudi v vlogi tistega, ki razigrava soigralce. Med slednjimi je tokrat izstopal zelo razpoloženi Tim Hardaway ml., ki je dosegel kar 36 točk, še 29 pa jih je v le 21 minutah dodal Trey Burke. "Luka nas je nekako navadil, da od njega pričakujemo stalno spogledovanje s trojnimi dvojčki. Predvsem pa je narekoval ritem. On je vodja," je po tekmi dejal trener Rick Carlisle in pozornost že preusmeril proti naslednji tekmi. V noči na torek se bo Dallas pomeril z NO Pelicans.

Goran Dragić vlaga zgodnjo kandidaturo za najboljšega šestega igralca v ligi. Foto: Guliver Image

Razigrani Gogi v toplo-hladnem Miamiju

Z zanimivo serijo nadaljuje zadnji podprvak z Goranom Dragićem. Miami Heat se namreč tudi po osmih tekmah sezone "drži" pravila, po katerem dobi vsako drugo tekmo. Po porazu proti Bostonu so tokrat Gogi in druščina ugnali Washington. In to po pravem strelskem festivalu, v katerem so že v prvi četrtini dosegli kar 47 točk, vodili skoraj celotno tekmo, v zadnji četrtini tudi s 24 točkami naskoka, od katerih pa so jih naposled zadržali štiri (128:124). Med strelsko zelo razpoloženimi je bil tudi Dragić, ki je kot adut s klopi v slabih 20 minutah igre dosegel 21 točk. Zanimivo, prav vse z meti za tri točke (met za 3 točk 7:9, met za 2 točki 0:1). Dodal je še pet asistenc in dva skoka. Toda na strelski ravni sta ga ob večjem odmerku minut (oba preko 36) vendarle prekosila Tyler Herro (31 točk) in Jimmy Butler (26).

Čančar je dočakal priložnost za igro. Foto: Guliver Image

Čančar še brez koša

Nekaj novih sekund pod severnoameriškimi koši pa je dočakal tudi Vlatko Čančar. Natančneje 126 sekund. Toliko mu jih je trener Denverja namenil ob zmagi nad Philadelphio 76ers (115:103). Zanjo sta bila znova najbolj zaslužna srbski center Nikola Jokić, ki je za las zgrešil novega trojnega dvojčka (15 točk, 9 skokov in 12 asistenc) in branilec Gary Harris (21 točk). Čančar, ki je priložnost za igro dobil tretjič v sezoni, je v dobrih dveh minutah enkrat neuspešno metal za tri točke, v statistiko pa so mu vpisali po eno blokado in pridobljeno žogo. Na prvi koš v sezoni Primorce torej še čaka. Med strelcev v ligi NBA se je nazadnje vpisal 28. februarja na tekmi proti LA Clippers.

Liga NBA, 9. januar: Philadelphia 76ers : Denver Nuggets 103:125

Tyrese 39; Harris 21, Jokić 15 (12 as.), Čančar 0 (blokada v 2 min.) Charlotte Hornets : Atlanta Hawks 113:105

Rozier 23, Ball 22; Redich 21 Indiana Pacers : Phoenix Suns 117:125

Sabonis 28 (22 skokov); Bridges 34, Booker 25 Washington Wizards : Miami Heat 124:128

Mathes 22; Herro 31, Butler 26 (10 skokov), Dragić 21 (2 skoka, 5 asistenc v 20 min.) 2:00, Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves : San Antonio Spurs 122:125

Beasley 29; DeRozan 38, Mzrray 22 Dallas Mavericks : Orlando Magic 112:98

Hardaway 36, Burke 29, Dončić 20 (11 skokov, 10 asistenc); Vučević 30 (15 skokov) 4:00, Sacramento Kings – Portland Trail Blazers

Lestvica:

Preberite še: