Dončić po kraljevi predstavi legendarnega Shaqa učil slovenščino

Dvoboj med Denver Nuggets in Dallas Mavericks je imel vse, kar si ljubitelji košarke želijo: napeto dogajanje ob zaključku, moža, ki je zadel z zvokom sirene za podaljšek, moža, ki je popeljal moštvo do zmage …

Za izenačeno tekmo so poskrbeli košarkarji obeh moštev, Nikola Jokić je izsilil dodatnih pet minut, Luka Dončić pa je v podaljšku Dallasu odprl vrata do četrte zmage.

Dončić s prvim polčasom ni bil zadovoljen, nato se je spremenilo

Z zmago so se košarkarji iz Teksasa spogledovali že v rednem delu 3,3 sekunde pred koncem, ko je Maxi Kleber po podaji slovenskega virtuoza zadel za 109:107. "Maxi je dober strelec. Naredi veliko stvari, ki jih statistika ne pokaže, a jih vidimo mi. Vsi mu zaupamo. Tudi če bi zgrešil, je bilo prav, da je vrgel," je Dončić pohvalil doprinos nemškega soigralca.

Luka Dončić izpostavil, da pri Maxiju Kleberju statistika ni merilo. Foto: Guliverimage

Nato je bil Jokić - slovenski moštveni kolega Vlatko Čančar je preživel tekmo na klopi - tisti, ki je podaljšal življenje svoji ekipi, a le za pet minut. "Zmaga je posebna. V prvem polčasu smo se mučili, tudi sam sem zgrešil nekaj metov. V drugem polčasu smo zaigrali bolje v obrambi in to nam je prineslo zmago," je dejal Dončić.

Dallas je v prvem polčasu zadel le 4 od 21 metov za tri točke, Dončić je denimo zadel eno od šestih poizkusov.

Užival v dvoboju z Jokićem? "V glavi imam, da zmagam."

Čeprav ni imel veliko prostora, ker so ga košarkarji Denverja podvajali, je na koncu vseeno prišel do 38 točk, kolikor jih je dosegel tudi Jokić. Njegov osebni rekord znaša 43 točk v lanski končnici proti Los Angeles Clippers. "Skušam zmagati tekmo. Izvrsten igralec je. Videli ste zadnji met. Nekaj mi je reklo, da bo šla žoga notri. Odličen košarkar je. V svoji glavi pa imam le, da zmagam," je Luka odgovoril na vprašanje, če je užival ob predstavi, ki sta jo prikazala s srbskim košarkarjem.

Če bi bili njegovi soigralci bolj natančni pri metih, bi lahko imel Dončić okoli 20 asistenc. Obračun je končal pri številki 13, kar mu je prineslo dvojnega dvojčka. Ob tem je zbral še devet skokov, kar je pomenilo, da mu je le en zmanjkal do drugega zaporednega trojnega dvojčka. Ob tem se je lahko pohvalil še s štirimi ukradenimi žogami, v oči pa bode le osem izgubljenih žog.

"Adižo, adižo," je Shaq skušal pozdraviti v slovenskem jeziku, a ga je Dončić popravil: "Adijo, adijo"

"Moja obramba raste iz tekme v tekmo. Vse skušam braniti na način, da me nihče ne napade. Iz prejšnjih sezon se učimo. Danes smo naredili veliko delo. Fantje so zadeli ključne mete," je bil vesel košarkar, ki ima na hrbtu številko 77.

Po zmagi so ga strokovni komentatorji na TNT povprašali, ali je svojo igro razvijal po vzoru ameriških ali evropskih košarkarjev. "Mešanica vsega. Gledal sem Lebrona (Lebron James, op. a.), v Španiji sem pri Real Madridu videl odlične soigralce v Llullu (Sergio Llull, op. a.), Fernandezu (Rudy Fernandez, op. a.) in Reyesu (Felipe Reyes, op. a.). Od njih sem se veliko naučil, tudi od Spanoulisa (Vassilis Spanoulis, op. a.), ki je igral za Olympiacos, če ga poznate," jih je Luka izpostavil. Ob tem se je zaplezal Charles Barkley in ob nepoznavanju grškega košarkarja nasmejal vse prisotne, piko na i pa je pristavil legendarni Shaquille O'Neal, ki je pogovor skušal zaključiti v slovenskem jeziku: "Adižo, adižo". "Adijo, adijo," ga je v smehu popravil Luka.

"Luki ne rabiš govoriti, kaj naj naredi. Vse bo preračunal."

Beseda je nato pripadla glavnemu trenerju Dallasa Ricku Carlisleju, ki je bil razumljivo vesel drugega dela tekme, v katerem so njegovi varovanci preobrnili potek in prišli do četrte zmage – ob tem imajo še štiri poraze: "Kleber je zadel nekaj odličnih metov, Luka tudi, Richardson prav tako v ključnih trenutkih. Zlasti trojko v podaljšku. Veliko košarkarjev je igralo dobro."

Rick Carlisle je bil zadovoljen s predstavo svojih izbrancev, ki so v ključnih trenutkih ohranili mirne živce. Foto: Guliverimage

Dotaknil se je tudi nove odlične predstave Dončića, ki je v podaljšku zadel devet od skupno 38 točk: "Luka razume, kdaj mora biti agresiven in pogledati proti košu ter kdaj mora imeti nadzor nad žogo. Kot ekipa smo boljši v takšnih situacijah. To bo del našega uspeha v tej sezoni. Všeč mi je, kako Luka nadzoruje tekmo. Začel je počasneje, ni bil v ritmu. Obe ekipi sta se mučili. Ostal je v svojih tirnicah, vključil je soigralce. Prav tako je bila pravilna odločitev, ko je ob koncu rednega dela podal Kleberju. Luki ne rabiš govoriti, kaj naj naredi. On bo vse preračunal in žoga se bo znašla na pravem mestu. Težko je zmagati v tej dvorani. Zadovoljen sem, da nam je uspelo."