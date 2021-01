Po sanjskem tednu nova nagrada za Dončića

Luka Dončić je prejel nagrado za igralca tedna zahodne konference lige NBA, potem ko je prejšnji teden ob sijajnem povprečju točk, skokov in asistenc Dallas Mavericks popeljal do treh zmag na treh tekmah. Komaj 21-letni slovenski zvezdnik svetovne košarke je prestižno priznanje prejel drugič v karieri. Na vzhodu je bil za najboljšega izbran zvezdnik Boston Celtics Jayson Tatum.

Nagrada v rokah Luke Dončića še zdaleč ni presenečenje, za njim je namreč sanjski teden v ligi NBA. V povprečju je na treh tekmah dosegal 30,3 točke, zbral pa 12 skokov in 11,3 asistence na tekmo. Dvakrat mu je uspel trojni dvojček.

Kaj vse mu je prejšnji teden uspevalo?

Dallas je popeljal do treh zmag. Foto: Reuters Teden je začel s prvim trojnim dvojčkom sezone, ko je pri zmagi nad Houston Rockets s 113:100 prispeval 33 točk, zbral pa 16 skokov in 11 asistenc. Na tej tekmi je bil še 39. v nizu najboljši po točkah, skokih in asistencah v ekipi Dallasa, s tem pa klubski rekord vzel iz rok legendarnemu Nemcu Dirku Nowitzkemu. Ob tem je presegel tudi mejo tisoč asistenc v ligi NBA in postal šele 11. igralec v zgodovini lige, ki mu je to uspelo pred 22. rojstnim dnem.

Potem je Dallasu pomagal do zmage nad Denver Nuggets po podaljšku (124:117), na tej tekmi pa z 38 točkami, devetimi skoki in 13 asistencami le za en skok zaostal za novim trojnim dvojčkom. Proti ekipi Vlatka Čančarja je zbral tudi pet ukradenih žog, kar je njegov osebni rekord v NBA.

Sijajni teden je Dončić zaključil z novo odlično predstavo pri zmagi nad Orlando Magic s 112:98, ko mu je uspel drugi trojni dvojček sezone. Zbral je 20 točk, 11 skokov in deset asistenc. Še 25. v NBA-karieri je prišel do trojnega dvojčka z vsaj 20 točkami.

Trenutno je šesti asistent, sedmi strelec in 16. skakalec lige

V osmih tekmah v tej sezoni je Dončić trenutno sedmi strelec (26,6 točke na tekmo), 16. skakalec (9,3) in šesti asistent lige (8,3).

Dallas, katerega današnja tekma proti New Orleans Pelicans je zaradi prevelikega števila okuženih z novim koronavirusom v vrstah košarkarjev iz Teksasa sicer odpadla, je v novo leto krenil sijajno. V letu 2021 je štirikrat zmagal, le enkrat pa izgubil.