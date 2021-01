Najprej razbesnel brata "Dončićevega sovražnika", nato udaril v glavo LeBrona #video

LeBron James in DeMarcus Cousins sta bila v prejšnji sezoni soigralca, a center zaradi hude poškodbe kolena ni nikoli zaigral za Lakers, ki so osvojili naslov prvaka. Po koncu sezone se je preselil v Teksas.

Foto: Reuters

Prvaki lige NBA Los Angeles Lakers so na domačem parketu upravičili vlogo favorita in premagali Houston Rockets s 120:102. Pri domačih sta izstopala največja zvezdnika Anthony Davis (27 točk) in LeBron James (18), ki se je na začetku druge četrtine držal za glavo in čudil grobosti tekmeca. Ob prodoru na koš je s strani DeMarcusa Cousinsa nepričakovano prejel udarec v glavo, sodniki pa so centru Houston Rockets prisodili nameren prekršek druge stopnje, tako da je bila tekma zanj končana, v kratkem pa bi ga lahko s strani vodstva tekmovanja doletela še denarna kazen.

Kako je DeMarcus "Boogie" Cousins udaril v glavo LeBrona Jamesa:

To pa še zdaleč ni bil prvi zaplet na tekmi, v katerem je bil vpleten Cousins. 30-letni Boogie, ki se lahko pohvali z bogato kariero, nenazadnje je že štirikrat nastopil na zvezdniški tekmi All-Star, z izbrano vrsto ZDA pa je postal olimpijski (2016) in svetovni (2014) prvak, je ob koncu prve četrtine prejel tehnično napako.

Začelo se je s prekrškom Markieffa Morrisa nad Jae'Seanom Tatom. Jezernik ga je porinil na tla, nato pa se je za soigralca hitro postavil Cousins in močno s komolcem odrinil vročekrvnega Morrisa. Ta je končal na tleh, pobesnel in skušal fizično obračunati s centrom Houstona, a so vmes stopili soigralci ter preprečili najhujše.

Kako je bil izključen Markieff Morris, DeMarcus Cousins pa prejel tehnično napako:

Oba "petelinčka" sta prejela tehnično napako, sodniki pa so Morrisu zaradi grobega prekrška nad Tatom prisodili še namerno osebno napako, kar je pomenilo, da se je tekma zanj še isti trenutek končala. Bil je namreč izključen.

Dvoboj v dvorani Staples je tako ponudil kar dve izključitvi, na koncu pa se je veliko bolj smejalo branilcem naslova, saj so vknjižili prepričljivo zmago in zadržali položaj pri vrhu zahodne konference.