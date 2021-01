Črn scenarij se je uresničil: huda poškodba Bogdanovića #video

Kako dolgo bo 28-letni srbski reprezentant in novinec v ekipi Atlante, kamor se je preselil iz Sacramenta, kjer je igral tri sezone, odsoten s parketa, še ni znano, zagotovo pa bo to več tednov, poročajo srbski mediji.

An @emoryhealthcare injury update:



Following an MRI, Bogdan Bogdanovic has been diagnosed with an avulsion fracture in his right knee with associated soft tissue inflammation and a bone bruise. His treatment plan will be updated later this week.



More: https://t.co/jHyLKrPVQp pic.twitter.com/qjHTONvVgS