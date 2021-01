Organizator včerajšnjega protesta je bila civilna iniciativa Maske dol, ki ji na Facebooku sledi kar 32 tisoč sledilcev. Kaj so želeli sporočiti s protestom, je močno razvidno iz posnetkov, ki jih Anica Bidar objavlja v skupini. Mnenje, ki ga izraža, je namreč močno prepredeno s teorijami zarote, ki pa nikakor niso podkrepljene s strokovnimi dejstvi.

Bidarjeva: Virusa niso dokazali pri nobenem bolniku

"Virusa do danes niso v laboratorijih dokazali pri nobenem covid bolniku, ne v Sloveniji niti v nobeni evropski državi. Torej če nimamo virusa, ali mogoče vse te ljudi po bolnicah narobe zdravijo? In v javnosti so se celo pojavili posnetki strokovnjakov, ki menijo, da sploh ne gre za virus sars-cov-2, ampak da je možno, da je v igri bojni strup sarin," pravi v enem od videoposnetkov na strani.

Nasprotnica nošenja mask, testiranj, cepljenj ...

Bidarjeva v javnosti nastopa predvsem kot nasprotnica nošenja mask, testiranj, cepljenj in vladnih ukrepov za preprečitev epidemije. "Zaradi nošenja mask so predvsem kronični bolniki zbolevali zaradi bakterijskih okužb, ogromno je bilo bakterijskih pljučnic, katere so vse po vrsti pripisovali covidu, seveda stroka ne sme o tem poročati, ker so dobili ukaz politike, da se vse smatra za covid," še prav Bidarjeva.

Anica Bidar Foto: STA

Ovadila Janšo in Pahorja

Njena trdna zaverovanost v to, da je epidemija laž, jo je spodbudila k ostri kritiki ukrepov in celo vlaganju tožb. "Ovadila sem predsednika vlade Janeza Janšo, ministra Hojsa, ministra Gantarja, gospo Beovićevo, Kreka, Kacina in predsednika države Boruta Pahorja zaradi opustitve prijave kaznivega dejanja, ker on je bil o teh zadevah obveščen že na začetku, pa ni odreagiral," je povedala

Šiško se je od nje distanciral

Bidarjeva je javnosti poznana kot nekdanja sopredsednica gibanja Zedinjena Slovenija in nekdanja vidna članica Štajerske varde, katere vodja je Andrej Šiško. Ta je danes sicer potrdil, da se ne on ne člani Štajerske varde protesta niso udeležili, distanciral pa se je tudi od Bidarjeve. "Skratka Anica Bidar ni niti v nobeni vardi niti v politični stranki Zedinjena Slovenija in v imenu nikogar, torej niti Štajerske, niti Slovenske varde, niti Zedinjene Slovenije, ne more ničesar govoriti, ničesar pozivati in ničesar organizirati," je povedal Šiško.

Na protestu tudi Anis Ličina

Celoten včerajšnji protest še bolj zaplete podatek, da je svojo podporo temu izrazil tudi pobudnik in domnevni organizator novembrskih nasilnih protestov Anis Ličina. Ta je takrat povedal, da je bil eden od protestnikov, ljudje pa so tja prišli po lastni volji. Kot je povedal, tudi včerajšnji protest nima organizatorja. "Proteste so organizirali ljudje sami. Ne kažite s prstom na nobenega organizatorja, ker organizatorjev ni," je povedal. Ličina, ki je tudi na včerajšnjem protestu stal v ospredju, je sicer protestnik s precej debelo kartoteko. Povezan naj bi bil s kriminalno združbo, preprodajo mamil in še čim. Zdaj naj bi ustanavljal tudi svojo stranko z imenom SOS.