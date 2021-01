Najnovejša britanska raziskava je pokazala, da so ljudje, ki zbolijo za boleznijo covid-19, na novi koronavirus imuni najmanj pet mesecev. Možnost, da spet zbolijo za covid-19, je za 83 odstotkov manjša kot pri tistih, ki nikoli niso bili okuženi, so sporočili znanstveniki. V primeru ponovne okužbe po njihovih besedah sicer obstaja zelo majhna verjetnost za težji potek bolezni, vendar pa lahko okužbo zlahka prenesejo na druge ljudi.

Strokovnjaki opozarjajo, da se tisti, ki so že uspešno preboleli bolezen covid-19, lahko še enkrat okužijo z novim koronavirusom in virus prenesejo na druge ljudi. Susan Hopkins, vodja prej omenjene raziskave, ki so jo izvedli pri agenciji Public Health England, je dejala, da so rezultati spodbudni, saj imunost po okužbi traja dlje, kot so nekateri pričakovali, se je pa po njenih besedah treba zavedati, da zaščita v primeru predhodne okužbe nikakor ni absolutna.

Večinoma asimptomatski bolniki, a so lahko zelo dobri prenašalci virusa

Kot je poudarila Hopkinsova, so zaskrbljeni predvsem zato, ker so nekateri od tistih, ki so znova zboleli za covid-19, asimptomatski bolniki, pri njih pa so zaznali visoko stopnjo virusa, kar pa pomeni, da so lahko dobri prenašalci: "Če ste prepričani, da ste že zboleli (za covid-19, op. a.) in da ste zaščiteni, ste lahko pomirjeni, ker skoraj zagotovo ne boste imeli težje oblike bolezni, vendar pa obstaja tveganje, da bi se spet okužili in okužbo prenesli na druge."

Strokovnjaki pravijo, da je v primeru ponovne okužbe možnost za resen potek bolezni majhna, vendar pa opozarjajo, da so takšni ljudje vseeno prenašalci virusa. Foto: Ana Kovač

V Veliki Britaniji so od junija do novembra lani redno testirali skoraj 21 tisoč zdravstvenih delavcev, tako tiste, ki so bili takrat okuženi, kot tiste, ki so bili z novim koronavirusom okuženi v preteklosti. Med tistimi, ki v krvi niso imeli protiteles in za katere so domnevali, da se nikoli niso okužili, so v tem obdobju zaznali 318 okužb. Med 6.614 zdravstvenimi delavci, ki so imeli protitelesa, so odkrili 44 okužb.

Znanstveniki so napovedali, da bodo zdravstvene delavce spremljali še 12 mesecev, da bi ugotovili, kako dolgo traja imunost v primeru okužbe. V raziskavo bodo vključili tudi primere okužbe z novim sevom in preučili, kako dolgo traja imunost ljudi, ki so bili cepljeni s cepivom proti novemu koronavirusu. Strokovnjak za viruse z univerze v Leicestru Julian Tang je ob tem poudaril, da cepljenje po okužbi ne predstavlja nobene težave, saj zgolj spodbudi naravno imunost telesa.