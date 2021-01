Odlična novica iz slovenske bolnišnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici so, kot kaže, uspeli zajeziti okužbe z novim koronavirusom. V petek so opravili rekordnih 296 PCR testov, pri tem pa potrdili le štiri okužbe, in sicer tri pri zaposlenih v zdravstveni negi in eno pri pacientu na rehabilitacijskem oddelku v Stari Gorici.

Kot je za regijski štab civilne zaščite za severno Primorsko zapisala strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik, le štiri nove okužbe potrjujejo, da se stanje umirja ter da so s hitrimi in učinkovitimi ukrepi maksimalno zajezili okužbo. "Bomo pa nadaljevali z rednim testiranjem bolnikov na dva dni na vseh oddelkih in osebja skladno s protokolom," je pojasnila po poročanju STA.

V šempetrski bolnišnici je pred dnevi prišlo do izbruha okužb z novim koronavirusom na internističnem in kirurškem oddelku. V četrtek so morali zaradi polnega covidnega oddelka enega bolnika napotiti v izolsko bolnišnico.