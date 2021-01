Janša: 70-odstotno precepljenost lahko dosežemo do poletja #vŽivo

Predsednik vlade in začasni minister za zdravje Janez Janša bo na novinarski konferenci ob 16. uri predstavil predvidene dobave cepiv proti novemu koronavirusu in spregovoril o cepljenju, potem ko je ta teden prišla manjša pošiljka od predvidene cepiva podjetij Pfizer in BioNTech. Na novinarski konferenci, ki bo namenjena tudi predstavitvi ukrepov iz osmega protikoronskega paketa, bo sodeloval tudi minister za delo Janez Cigler Kralj. Novinarsko konferenco v živo prenašamo na Siol.net.

Cepljenje proti bolezni covid-19 so v Sloveniji začeli pred tremi tedni. Najprej so cepili stanovalce domov za starejše, sledili so najbolj izpostavljeni zaposleni v zdravstvu in domovih, nato pa drugi zdravstveni delavci in starejši prebivalci, ki ne živijo v domovih za starejše. Slovenija je v preteklih tednih prejemala okoli 16.500 odmerkov cepiva na teden, ta teden pa je dobila le polovico predvidene pošiljke cepiva. Ta je sicer po navedbah NIJZ namenjena drugemu odmerku cepljenja za tiste, ki so med prvimi prejeli prvi odmerek, piše STA.

Predsednik vlade Janez Janša je poudaril, da je evropska agencija za zdravila (EMA) dokončno odobrila šesti odmerek cepiva Pfizerja in BioNtech, kar je povečalo število odmerkov, ki bodo na razpolago. "Poleg tega smo v okviru Evropske komisije odprli še eno naročilo v visokih količinah. Tukaj je Slovenija zagotovila v vsakem primeru odstotek, kot nam pripada, konkuriramo pa še za enkrat toliko," je poudaril Janša.

Kot je pojasnil predsednik vlade, ima Slovenija pri Pfizerju in BioNtechu naročenih 2.757.948 odmerkov cepiva, pri Moderni pa 470 tisoč odmerkov, kar skupaj znaša 3.227.948 odmerkov. To pomeni, da si je Slovenija že zagotovila cepivo 1.613.974 cepljenj. Ko gre za naročena cepiva, ki so še brez odobritve EME, je Slovenija pri AstraZeneci naročila 1.397.336 odmerkov, pri CureVac 1.039.880 odmerkov, pri Janssenu pa 940 tisoč odmerkov cepiva.