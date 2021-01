V Sloveniji so v ponedeljek ob 5.306 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.211 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 22,8 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) so bili testirani 8.704 ljudje, pozitivnih jih je bilo 479 oziroma 5,5 odstotka. Skupaj je tako na novo okuženih 1.690 ljudi, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika. Danes je bil izpolnjen eden od pogojev za prehod iz črne v rdečo fazo, jutri lahko pričakujemo še izpolnitev drugega pogoja.

Včeraj je umrlo 25 ljudi s covid-19, skupaj tako že 3.231. Število aktivno okuženih še vedno ostaja visoko, in sicer 22.579.

Že jutri verjetno v rdečo fazo

Sedemdnevno povprečje okužb po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znaša 1.327, kar pomeni, da je izpolnjen eden od dveh pogojev, da Slovenija preide iz črne v rdečo fazo (število mora biti nižje od 1.350). Covid-19 Sledilnik sicer za sedemdnevno povprečje navaja številko 1.354. Zakaj so podatki NIJZ in sledilnika različni, ni znano.

Drugi pogoj za prehod v rdečo fazo je manj kot 1.200 covidnih bolnikov v bolnišnicah. Danes jih je ravno 1.200, je na Twitterju sporočila vlada. Če bo šlo tako naprej, lahko torej jutri pričakujemo pogoje za prehod v rdečo fazo.

Najmlajši, kot kaže, kmalu v šole

Ko bosta izpolnjena oba pogoja, nastopi rdeča faza, v kateri se med drugim odprejo vrtci in šole za prvo triado v tistih regijah, ki izpolnjujejo pogoje. Več regij pogoje iz rdeče faze izpolnjuje že zdaj, a ker pogoji niso bili izpolnjeni na državni ravni, so šole in vrtci ostali zaprti.

Poleg odprtja vrtcev in šol za prvo triado se v rdeči fazi sprostijo tudi nujne laboratorijske vaje za študente, odprejo se muzeji, knjižnice, galerije, sprostijo se brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualna vadba in vadba družin, odprejo se avtomehanične in podobne servisne dejavnosti, smučišča in nekatere trgovine.

Oranžno fazo epidemije, ko se v šole vrnejo še drugi osnovnošolci in dijaki, bi Slovenija lahko dosegla sredi februarja, so v nedavni projekciji objavili na Institutu Jožef Stefan.

Foto: Vlada RS

