Kako strogi so ukrepi v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami

Podatki organizacije Our World in Data kažejo, da je po strogosti ukrepov, ki so trenutno v veljavi, Slovenija med evropskimi državami nekje na sredini. Od sosednjih držav ima manj stroge ukrepe trenutno v veljavi le Hrvaška, ki je tudi sicer med evropskimi državami z najmanj strogimi ukrepi.

V priznani britanski znanstveni publikaciji Our World in Data (OWID) med drugim zbirajo tudi podatke o ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa.



Strogost ukrepov (t. i. "Government Stringency Index") v posamezni državi določajo s pomočjo 13 parametrov, in sicer upoštevajo različne stopnje znotraj ukrepov, povezanih z:

- zaprtjem šol,

- zaprtjem delovnih mest,

- prepovedjo javnih prireditev,

- prepovedjo združevanj v javnosti,

- zaprtjem javnega potniškega prometa,

- kampanjami za obveščanje javnosti,

- navodili, naj ljudje ostanejo doma,

- prepovedjo gibanja po državi,

- omejitvijo prehodov meje,

- politiko testiranja,

- politiko sledenja stikom,

- nošenjem maske in

- politiko cepljenja.

Kot kažejo podatki OWID, je indeks strogosti ukrepov, ki so trenutno v veljavi, v Sloveniji 68,52 (100 pomeni najbolj stroge ukrepe), kar Slovenijo, po trenutno veljavnih ukrepih, uvršča nekje na sredino držav v Evropi. Od sosednjih držav imajo bolj stroge ukrepe trenutno v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, manj stroge ukrepe pa na Hrvaškem.

Zadnjih nekaj dni ima bolj stroge ukrepe tudi Švedska

Kot še kažejo podatki OWID, ima od 14. decembra bolj stroge ukrepe od Slovenije tudi Švedska, ki je vsaj v prvem valu epidemije ubrala drugačen, bolj sproščen način spopadanja z epidemijo kot večina drugih držav.

Na spodnjem grafu so prikazane sosednje države in Švedska. Če želite primerjati še kakšno drugo državo, preprosto kliknite na modro puščico pred napisom "Add country" in lahko dodate, ali odvzamete posamezno državo.

Evropa: najbolj strogo trenutno v Italiji, najmanj v BiH

Države z najmanj strogimi ukrepi so v Evropi trenutno BiH, Hrvaška in Monako, najbolj stroge ukrepe pa imajo trenutno v veljavi v Italiji, na Irskem in v Nemčiji. Na svetovni ravni so najbolj strogi ukrepi v veljavi v Zimbabveju, najmanj strogi pa v Boliviji.

Kot še lahko razberemo s podatkov OWID, je imelo veliko držav – tudi Slovenija – v spomladanskem valu v veljavi strožje ukrepe kot zdaj.

Slovenija med državami, ki jo je epidemija najbolj prizadela

Slovenija ima sicer eno najslabših epidemioloških slik na svetu. Po skupnem številu umrlih na milijon prebivalcev je na tretjem mestu. Pred nami sta le San Marino in Belgija. Švedska je na primer na 21. mestu.

Če pa pogledamo sedemdnevno povprečje umrlih na dan (na milijon prebivalcev), je Slovenija celo na prvem mestu.



Slovenija je visoko na svetovni lestvici tudi po skupnem številu okuženih na milijon prebivalcev, in sicer na sedmem mestu. Švedska je na 21. mestu.

Sedemdnevno povprečje umrlih na dan (na milijon prebivalcev):

