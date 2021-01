Opravili analize hitrih testov: "Testi so ustrezni" #video

Ker so se v javnosti pojavile dileme, ali so hitri testi ustrezni, so se na ministrstvu za zdravje odločili še za verifikacijo testov in interno analizo, je povedala državna sekretarka na ministrstvu Marija Magajne. Kot je dejala, so ugotovili, da so testi ustrezni.

"V svoji oceni epidemioloških razmer bom previdna, vendarle pa se kaže umirjanje, za katero si res želim, da ga bomo potrdili tudi s podatki o okuženih in hospitaliziranih v prihodnjih dneh," je dejala. A kot je dodala, je v vsakem primeru pred nami še nekaj zahtevnih tednov, dokler se ne bodo začeli kazati učinki precepljenosti. "V obdobju do precepljenosti pa se moramo vsi skupaj truditi za to, da se okužbe ne bodo širile," je dejala.

"Umirjanje razmer pripisujemo tudi vsem posameznikom, ki se so med prazniki udeležili množičnega testiranja in se tako osamili, če so bili pozitivni. Hvala vam za odgovorno ravnanje, to je dokaz, da na razvoj epidemije vpliva vsak izmed nas," pravi.

"Hitri testi zelo pomemben ukrep v epidemiji"

Kot je še povedala, so hitri testi zelo pomemben ukrep v epidemiji, saj tako v populaciji kar najhitreje in najbolj preprosto odkrijemo okužene posameznike, ki sicer ne kažejo nobenih znakov okužbe.

"Slabost hitrih testov je ta, da so manj zanesljivi kot PCR-testi, poleg tega pa se v strokovnih krogih bojimo morebitnega lažnega občutka varnosti, ki bi ga lahko negativni rezultat sprožil pri posamezniku," je dejala.

Testirali teste in ugotovili, da so primerni

Ker so se v javnosti pojavile določeni dvomi o tem, ali so hitri testi ustrezni, so se odločili še za verifikacijo testov in interno analizo, je dejala. "Test dosega specifikacije proizvajalca glede občutljivosti testa v skupini simptomatskih preiskovancev z vrednostmi Ct do 30, glede specifičnosti pa v skupini brezsimptomnih preiskovancev," je dejala.

"V skupini brezsiptomnih preiskovancev se je potrdila visoka specifičnost HAT, kar ob pravilni izvedbi testa pomeni, da daje zelo malo lažno pozitivnih rezultatov," je še dejala. "S temi opravljenimi analizami smo tako odgovorili na dileme, ali so hitri testi ustrezni. Testi so ustrezni," je dejala.

Kot je še povedala, Slovenija sodeluje v skupnem naročilu javnem naročilu EU za hitre teste. Evropska komisija bo v nekaj tednih končala postopek skupnega javnega naročanja za nabavo HATG, in sicer predvidoma do konca januarja. Slovenija pa bo dobila več kot milijon testov.

Magajnejeva poziva vse, da se udeležujejo hitrega testiranja v svojem lokalnem okolju, saj s tem pripomorejo k lažjemu obvladovanju epidemije, zaščitijo sebe in svoje bližnje.