Pri dobavi Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 članicam Evropske unije bo v prihodnjih treh do štirih tednih prihajalo do zamud zaradi del v tovarni ameriškega farmacevtskega podjetja v Belgiji, je danes sporočilo nemško ministrstvo za zdravje. Šest članic EU je že izrazilo zaskrbljenost glede tega. V Pfizerju so potrdili zamude.

"Evropska komisija in prek nje članice EU so bile obveščene, da Pfizer v prihodnjih treh do štirih tednih ne bo mogel dostaviti tolikšnih količin, kot je obljubil, zaradi del v tovarni v Puursu," je zapisalo nemško ministrstvo za zdravje po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki jo povzema STA.

Sporočili so, da so to nepričakovano novico, ki so jo prejeli zadnji trenutek, sprejeli z obžalovanjem, saj sta datume dostave cepiva do sredine februarja določila Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, ki sta izdelala cepivo.

Pričakujejo, da "bo Evropska komisija od Pfizerja čim prej zahtevala pojasnila in zagotovila za prihodnje dostave in njihove datume".

Nesprejemljivo za šest evropskih držav

Pojasnila so zahtevali tudi ministri šestih drugih članic EU, ki so v pismu Evropski komisiji izrazili "močno zaskrbljenost". "Prosimo, da od BioNTecha in Pfizerja zahtevate javno pojasnilo razmer in poudarite potrebo po zagotovitvi stabilnosti in transparentnosti pravočasnih dostav," so poudarili.

Ministri Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve in Švedske so v pismu zapisali, da je to "nesprejemljivo" in da "zmanjšuje kredibilnost cepljenja".

"Našo javnost in predvsem rizične skupine moramo obvestiti (...), da bo njihovo cepljenje preloženo kljub izjemnim naporom naših vlad, da bi zagotovili pravočasno dostavo," so zapisali.

Dodali so, da sta jih podjetji obvestili, da bodo dostave "v prihodnjih tednih močno zmanjšane". Nekatere države niso prejele datuma, do kdaj bodo zmanjšane dostave, nekaterim pa so sporočili, da do 8. februarja.

Nekatere države bodo prejele pol manj obljubljenih cepiv

Litva je sicer danes sporočila, da bodo v prihodnjih štirih tednih namesto načrtovanih okoli 108.800 odmerkov prejeli okoli 54.500 odmerkov, navaja AFP.

Oblasti na Norveškem, ki sicer ni članica EU, so že pred tem sporočile, da bo od prihodnjega tedna prihajalo do zamud pri dobavi Pfizerjevega cepiva po Evropi. Norveška bo tako prihodnji teden prejela 36.075 odmerkov cepiva namesto predvidenih 43.875.

V Pfizerju so potrdili, da bodo v prihodnjih tednih dostavljali manjšo količino cepiva, da bi kasneje povečali proizvodnjo. Skupno proizvodnjo želijo povečati na dve milijardi odmerkov v letošnjem letu, pri čemer morajo regulatorji odobriti proizvodne procese.

"Morda bo prihajalo do nihanj pri naročilih in časovnici odprem iz naše tovarne v Puursu v bližnji prihodnosti, da bi hitreje omogočili povečanje proizvodnih zmogljivosti," so po navedbah STA zapisali v podjetju.

"Čeprav bo to začasno vplivalo na dobave konec januarja in v začetku februarja, bo omogočilo bistveno povečanje odmerkov za bolnike kasneje februarja in marca," so dodali. Katere trge bo prizadela nižja količina dobavljenega cepiva, niso pojasnili.