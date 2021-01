Kako se na cepljenje prijavijo tisti, ki niso v rizični skupini?

Kot je na vladni novinarski konferenci povedala Grgič Vitkova, so sicer do zdaj skupaj prejeli 49.725 odmerkov cepiva, v torek tudi prvih 1.200 odmerkov Moderninega, ki bo predvidoma najprej namenjeno za cepljenje zdravstvenih delavcev, navaja STA.

Ambulante družinske medicine so pozvali, da k cepljenju povabijo paciente, starejše od 80 let, in pripravijo seznam zainteresiranih. Zaradi omejene dobave cepiva je bilo po njenih besedah do zdaj za vsako ambulanto odmerjenih približno deset odmerkov, pri čemer je najpomembnejši dejavnik tveganja starost, zato morajo zdravniki k cepljenju najprej povabiti najstarejše, še piše STA.

"Cepiva, ki bodo prišla v naslednjih dveh tednih, bodo večinoma namenjena drugim odmerkom, tako da bo za nova cepljenja cepivo znova na voljo šele v drugem tednu februarja," je dejala predstavnica NIJZ in dodala, da imajo do konca marca za zdaj zagotovljenih 245 tisoč odmerkov Pfizerjevega cepiva.

Med cepljenimi je bilo do zdaj nekaj več žensk. Po njenem mnenju je tako zaradi zdravstvenega osebja, kjer prevladuje ženska populacija, po starosti pa gre večinoma za starejše, torej stanovalce domov za ostarele. Glede na regije je zaradi UKC Ljubljana največji delež precepljenih v osrednjeslovenski regiji, sicer pa se številke povsod gibljejo okoli odstotka. Do zdaj so prejeli 86 prijav neželenih učinkov, daleč največ zaradi splošnih težav ali sprememb na mestu cepljenja, poroča STA.

Grgič Vitkova za zdaj še ne more oceniti, kdaj bodo cepljeni vsi starejši od 80 let, saj še ne vedo natančno, kakšno bo med njimi zanimanje. Trenutno kaže, da bo zelo veliko, tako da predvidevajo, da jim bo to uspelo nekje v februarju, poroča STA.

Še vedno je precej nejasnosti glede prijavljanja na cepljenje in glede tega, ali je to potrebno tako prek obrazca e-uprave kot osebnega zdravnika, a predstavnica NIJZ pravi, da se morajo ljudje iz rizičnih skupin prijaviti zdravnikom. "Kot razumem, se prek e-uprave prijavljajo tisti, ki med rizične skupine ne sodijo. Če je nekdo star 80 let in se je prijavil samo na e-upravo, to ni dovolj," je opozorila in dodala, da je jasno, da bo ob zdajšnjih dobavah še kar nekaj časa trajalo, da bodo cepili rizične skupine. Bolj hitro bo šlo šele, ko bodo prejeli še cepivo Astrazeneca, je dodala. (STA)

Tudi na vprašanje glede tega, ali Slovenija oziroma Evropska unija preučuje kakšne možnosti certifikatov ali potnih listov, ki bi že cepljenim olajšali življenje in potovanja, jasnega odgovora še ni, saj je za to še nekoliko prezgodaj. Ni še namreč jasno, ali cepljenje v resnici preprečuje tudi prenos virusa. "Vemo dobro, da cepivo preprečuje pojav bolezni, ne vemo pa, ali cepljena oseba lahko virus prenaša na druge," je dejala.

Zdravniška stroka priporočila cepljenje

Foto: Ana Kovač Zdravniške organizacije, medicinski fakulteti in komisija za medicinsko etiko prebivalcem priporočajo, da se odločijo za cepljenje proti novemu koronavirusu, če jim zdravstveno stanje to dopušča. "Le enotni in solidarni bomo kolikor mogoče hitro obvladali epidemijo in spet omogočili življenje brez epidemijskih omejitev," so zapisali.

Poudarili so, da do zdaj opravljenih cepljenj niso spremljali pomembni stranski učinki. To kaže, da je korist cepljenja večja od morebitnih tveganj. Cepiva so pripravljena na podlagi izjemnega napredka biomedicine in biotehnologije, so zapisali v izjavi za javnost.

"Nesmiselno in nepotrebno je, da bi se v epidemiji, ki traja že toliko časa, odrekali cepljenju, ki je učinkovit način preprečevanja bolezni," so zapisali. Spomnili so, da se je v preteklosti s cepljenji, ki spadajo med največje dosežke medicine, obvladalo epidemije nalezljivih bolezni, ki so pred tem, tudi po naših krajih, množično morile otroke in odrasle.

"S cepljenjem lahko zaščitimo pred boleznijo sebe in tiste, ki jih epidemija najbolj ogroža, zmanjšamo število umrlih in omogočimo povratek življenja, kakršnega smo bili vajeni," so zapisali.

Poudarili so, da je odločitev za cepljenje osebna pravica vsakogar. "A več ko nas bo cepljenih, manjša bo moč covid-19, in ko bo cepljenih dovolj, bo epidemija zaustavljena. Lepo in prav je, da se s cepljenjem v svoje dobro in dobro drugih poenotimo v prizadevanjih za njeno obvladanje in da vsak od nas k temu prispeva svoj delež," so sporočili.

Izjavo so podpisali v Zdravniški zbornici Slovenije, Slovenskem zdravniškem društvu, na Slovenski medicinski akademiji, medicinskih fakultetah v Ljubljani in Mariboru ter v komisiji za medicinsko etiko. (STA)