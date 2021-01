V Sloveniji so v nedeljo ob 1.404 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 270 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 19,2 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) je bilo testiranih 365 ljudi, pozitivnih je bilo 23 oziroma 6,3 odstotka. Skupaj je tako na novo okuženih 293 ljudi, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika. V zadnjem tednu opažamo upad novih okužb.

Aktivno okuženih je trenutno 23.473 oseb, po zadnjih podatkih je hospitaliziranih 1.220 oseb. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb v Sloveniji je spet padlo, in sicer za 1,4 odstotne točke ter zdaj znaša 1.379,6.

IJS: Epidemija upada

Na Institutu "Jozef Stefan" (IJS) so v včeraj objavljeni projekciji širjenja covida-19, zapisali, da epidemija upada. Kot so ugotovili, je reprodukcijsko število R zdaj v Sloveniji okoli 0,95. To pomeni, da en okužen posameznik naprej okuži manj kot eno osebo (če je R višji od 1, se epidemija širi, če je manjši, pada).

Najmlajši v šolo že naslednji teden?

Kot so še ocenili na IJS, bo Slovenija predvidoma do konca naslednjega tedna prešla iz črne v rdečo fazo. Ta bo vstopila v veljavo, ko bo sedemdnevno povprečje manj kot 1.350 dnevnih okužb in bo v bolnišnicah manj kot 1.200 oseb. V rdeči fazi se med drugim odprejo vrtci in šola za prvo triado v tistih regijah, ki izpolnjujejo pogoje. Več regij pogoje iz rdeče faze izpolnjuje že zdaj, a ker pogoji niso izpolnjeni na državni ravni, šole in vrtci ostajajo zaprti.

Oranžno fazo epidemije, ko se v šole vrnejo še drugi osnovnošlci in dijaki, pa bi Slovenija lahko dosegla v sredini februarja, še ocenjujejo.

Foto: Vlada RS

