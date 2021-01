Skrbi na severu Evrope: prva okužba z novo obliko koronavirusa

Na Danskem so potrdili prvo okužbo z južnoafriškim sevom novega koronavirusa. Okužba je povezana s potovanjem v Dubaj, je nocoj sporočil danski inštitut za zdravje SSI. Britanski sev novega koronavirusa so na Danskem doslej potrdili že pred tedni; doslej 256-krat.

Po podatkih SSI je na Danskem delež britanskega seva med vsemi na novo odkritimi okužbami z novim koronavirusom trenutno 3,6 odstotka. SSI tudi predvideva, da bo v naslednjih tednih in mesecih še več okužb z mutacijami novega koronavirusa. Kako pogosto bo to, naj bi bilo odvisno od učinkovitega nadzora nad stiki z okuženimi, piše STA.

Južnoafriška republika je novi sev novega koronavirusa prvič potrdila konec lanskega leta. Po navedbah strokovnjakov je podobna mutaciji virusa iz Velike Britanije, a se je razvila neodvisno od nje.

Problematična je mutacija N501Y, ki spreminja tako imenovani spike protein koronavirusa SARS-CoV-2 na način, da se ta lažje veže na receptorje ACE2 v človeških celicah. Virus je zaradi tega precej bolj nalezljiv. Foto: Reuters

Inštitut Južnoafriške republike za nalezljive bolezni je sicer že 18. decembra potrdil, da so v državi odkrili več novih mutacij koronavirusa SARS-CoV-2 in izpostavil eno problematično, ki poveča učinkovitost virusa pri vezavi na receptorje v človeških celicah, s tem pa tudi poveča možnosti za okužbo.

V Južnoafriški republiki oblasti verjamejo, da je prav mutacija koronavirusa kriva za drugi val epidemije, sredi katerega se je trenutno znašla država. Število novih okužb in smrti je močno začelo naraščati v drugi polovici novembra.

Francija podaljšuje policijsko uro, Avstrija svari pred prehitrim sproščanjem najstrožjih ukrepov

V Franciji bo od danes naprej veljala daljša policijska ura, ki se bo začela ob 18. uri in bo v veljavi do 6. ure zjutraj. Odhod od doma je dovoljen samo v primeru odhoda na delo ali nujnih družinskih razlogov. Gre za nov ukrep v boju proti novemu koronavirusu.

Po 18. uri bodo morale biti zaprte trgovine po vsej Franciji. Za kršitev ukrepa je zagrožena globa in celo zaporna kazen, je sporočilo francosko notranje ministrstvo. Po napovedih notranjega ministra Jeana Castexa bo daljša policijska ura veljala najmanj 15 dni.

Francijo, ki ima 67 milijonov prebivalcev, je epidemija covida-19 zelo prizadela. Doslej je v državi umrlo okoli 70.000 covidnih bolnikov. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri več kot 2,9 milijona ljudeh. Foto: Reuters

Avstrijska vlada se je danes medtem sestala na posvetu s strokovnjaki, ki niso naklonjeni morebitnemu sproščanju sprejetih ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa v državi. Število novih okužb je "iz našega stališča mnogo previsoko", je po sestanku povedal prorektor dunajske medicinske univerze Oswald Wagner.

V Avstriji se je sedemdnevno povprečje potrjenih okužb z novim koronavirusom v zadnjih dneh ustalilo med 130 in 150. "Potrebni so ukrepi, ki bodo to pojavnost izrazito znižali," je dejal in dodal, da bi morali priti pod številko 50.