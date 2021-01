Indija začela z največjo operacijo cepljenja na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Indiji se je danes začela ena najobsežnejših akcij cepljenja proti covidu-19 na svetu, saj naj bi v tej državi do julija cepili 300 milijonov ljudi. Prvega so cepili zdravstvenega delavca v državni bolnišnici v New Delhiju.

"Indija danes začenja največjo operacijo cepljenja na svetu," je v televizijskem nagovoru po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal premier Narendra Modi. "Nobena država doslej še ni izvedla tako obsežne akcije," je dodal.

Najprej nameravajo cepiti okoli 30 milijonov zdravstvenih in drugih najbolj izpostavljenih delavcev. Zatem bo sledilo cepljenje 270 milijonov ljudi, ki so starejši od 50 let ali bolj nagnjeni k tveganjem. Skupno naj bi v prvi fazi cepili 300 milijonov ljudi, kar predstavlja četrtino prebivalstva Indije, navaja STA.

Danes nameravajo po navedbah francoske tiskovne agencije AFP cepiti okoli 300.000 ljudi, in sicer v 3000 centrih po državi.

Za cepljenje usposobili 150 tisoč ljudi

Za cepljenje, ki bo skupno potekalo v približno 290.000 centrih, so usposobili približno 150.000 ljudi.

V Indiji so doslej odobrili dve cepivi proti covidu-19, in sicer cepivo, ki ga je razvila AstraZeneca v sodelovanju z oxfordsko univerzo, in cepivo indijske farmacevtske družbe Bharat Biotech.

Za skladiščenje cepiva so vzpostavili štiri "mega skladišča", od koder ga bodo razvažali po državi v hladni verigi. To bo še posebej zahtevno, ko se bo v državi začelo poletje. Vse prevoze naj bi varovala policija, da bi preprečili krajo cepiva in njegovo prodajo na sicer v Indiji obsežnem črnem trgu z zdravili.

"Varnostni ukrepi so nujni ne le za zagotovitev ustrezne logistike in varnosti, ampak tudi za zaupanje ljudi, da je dobavna veriga sklenjena in varna," je za AFP povedala indijska strokovnjakinja za javno zdravje Preeti Kumar.

Naročili 11 milijonov odmerkov

Indija je zaenkrat naročila 11 milijonov doz cepiva AstraZenece, pri čemer ena stane 200 rupij oziroma 2,74 ameriškega dolarja, in 5,5 milijona doz cepiva Bharat Biotecha s ceno 206 rupij. Nekateri zdravniki so do slednjega sicer zadržani, saj tretja faza preizkušanja še ni zaključena.

Nedavna javnomnenjska raziskava, ki je zajela 18.000 Indijcev, je pokazala, da se 69 odstotkom ne mudi s cepljenjem. To je po navedbah AFP posledica pomislekov javnosti do cepiva, ki se širijo z lažnimi novicami na spletu.

Indijski minister za zdravje Harsh Vardhan je poskušal ta teden prek spletnih družbenih omrežij razbliniti dvome. "Ni nobenega znanstvenega dokaza, da bi cepivo proti covidu-19 lahko povzročalo neplodnost pri moških ali ženskah. Lepo vas prosim, ne upoštevajte teh govoric iz nepreverjenih virov," je tvitnil.

Indija je z 10,47 milijona okužbami z novim koronavirusom od začetka pandemije in 151.000 smrtnimi žrtvami na drugem mestu na svetu, pred njo so le še ZDA.