Biden Trumpov boj proti epidemiji označil za polomijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je v petek v Wilmingtonu v ameriški zvezni državi Delaware predstavil načrt boja proti novemu koronavirusu oziroma pospešene distribucije cepiva in cepljenja prebivalstva. Dosedanje delo vlade Donalda Trumpa je opredelil kot polomijo in obljubil boljše ukrepe.

Bidnova vlada namerava po ZDA vzpostaviti več tisoč centrov za cepljenje, kjer bodo zaposlili tudi upokojene zdravnike in zdravstvene delavce. Namerava tudi oživeti zakon o vojni proizvodnji za povečanje proizvodnje opreme za distribucijo cepiv, kot so epruvete, igle in injekcije, cepiva pa bo med skladiščenjem zaščitil z zakonom, poroča STA.

Podjetja, ki bodo dobila ukaz za povečanje proizvodnje, so že identificirana, države, ki za distribucijo in cepljenja uporabljajo nacionalne garde, pa bodo dobila povrnjene stroške od zvezne vlade.

Do februarja bi lahko umrlo pol milijona Američanov

V ZDA se je z novim koronavirusom do petka zvečer okužilo več kot 23,5 milijona ljudi, umrlo je skoraj 392.000 covidnih bolnikov. Bidnovi svetovalci se bojijo, da bi do februarja ZDA lahko dosegle 500.000 mrtvih.

Novoizvoljeni predsednik je ponovil svojo napoved, da namerava v prvih 100 dneh vladanja cepiti 100 milijonov ljudi. "Čas je za velike cilje in pogumno zasledovanje teh ciljev, ker je na kocki dobesedno zdravje celotne države," je dejal Biden.

Med drugim načrtuje boljšo distribucijo cepiv v soseskah z nižjimi dohodki, ki sedaj niso tako dobro pokrite, za prepričevanje tistih, ki ne zaupajo cepljenju, pa bo najel marketinška podjetja.

Sedanjo ekipo za distribucijo cepiva po ZDA v Beli hiši, ki jo je Trump krstil za "Hitrejša od svetlobe", bo Biden malce reorganiziral, nekdanjemu upravitelju ameriške uprave za hrano in zdravila (FDA) pa bo zaupal koordinacijo s proizvajalci cepiv za več proizvodnje.

Bidnova vlada bo nemudoma sprostila večino cepiva, kakor hitro bo na voljo in ga ne bo zadrževala zato, da prejemniki prve doze zanesljivo dobijo tudi drugo. Zvezne države bodo sproti obveščene na koliko doz lahko računajo, da pripravijo ustrezne načrte.

Novoizvoljeni predsednik je hkrati priznal, da vse to ne bo nemudoma rešilo problema. "Poštena resnica je, da se bodo stvari poslabšale, preden bo preobrat na bolje," je dejal Biden, ki je že v četrtek predstavil načrt porabe 1900 milijard dolarjev za pomoč ameriški ekonomiji, posameznikom in za boj proti epidemiji.