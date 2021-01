Dva slovenska biatlonca v Oberhofu pozitivna na koronavirus

Lokalna zdravstvena služba je v zadnjih dneh izpeljala teste na novi koronavirus, ki so pokazali dva pozitivna izvida v slovenski ekipi, identitete obeh pa niso razkrili. Oba slovenska predstavnika so že izolirali od ostalih, obenem pa so zaradi bližnjih stikov izolirali še dva člana moštva. Skupaj so po podatkih Ibuja v karanteni trije tekmovalci in član strokovne ekipe.

V Oberhofu od Slovencev nastopajo Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Alex Cisar, pri ženskah pa Polona Klemenčič, Tais Vozelj in Nika Vindišar.

Ibu je sporočil, da so med svetovnim pokalom v Oberhofu skupaj opravili več kot 2400 testov na virus sars-cov-2, odkrili pa so 22 pozitivnih oseb. V tej sezoni so opravili že skoraj 10.000 testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 41 oseb.

Danes bo v Oberhofu na sporedu ženska štafetna preizkušnja. Slovenske ekipe ne bo na startu, saj v Oberhofu nastopajo le tri članice reprezentance.

