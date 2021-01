Ponavadi trepetajo, da ne bo dovolj snega, tokrat ga imajo veliko preveč

Zaradi posebnih razmer imajo prireditelji nekaj dodatnega dela, nekaj ga je pa zaradi koronakrize tudi manj, nam je pojasnil generalni sekretar organizacijskega odbora Tim Farčnik. Snega je na Rudnem polju trenutno celo preveč, kar prirediteljem prvenstva, navajenim decembrskih priprav na tekme svetovnega pokala, ko tudi visoko na Gorenjskem ponavadi primanjkuje snežnih padavin, predstavlja dodaten izziv.

Na Rudnem polju potekajo zaključna dela

"Na Pokljuki smo s pripravami na svetovno prvenstvo začeli že pred novim letom, in sicer s pripravo podkonstrukcij za vse montažne objekte. Potem smo dobili obilno količino snega in takoj po novem letu začeli z odvozom skoraj 50 tisoč kubičnih metrov snega, da smo sploh lahko nadaljevali s postavljanjem montažnih objektov," poroča Farčnik.

Te dni poteka zadnja faza priprav na februarsko svetovno prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

Prav v teh dneh so v celoti zaprli proge, tudi stadion, "saj se izvajajo zadnje korekcije na tekmovalnih progah in strelišču," še pojasnjuje, zaključili pa so tudi že z vsemi deli na področju elektrifikacije in optičnih povezav, dodaja: "Z velikim veseljem lahko poročam, da bo Pokljuka končno dobila tudi stalno optično kabelsko povezavo, zgrajena je bila namreč nova optična povezava med Bohinjem in Pokljuko v skupni dolžini 14 kilometrov. S tem smo postavili temelj za organizacijo tekem tudi v prihodnosti, to je bilo nujno in s tem Pokljuka postaja sodobno prizorišče tudi po tej komunikacijski plati."

Trenutno je na Pokljuki dva metra snega:

POKLJUKA, #Slovenia - #Pokljuka has been transformed into a true #winter wonderland thanks to recent snowfalls over the Christmas and New Year period that dropped almost 2 metres of #snow. (photos: Matej Stegar #photography) #ifeelsLOVEnia #snowfall pic.twitter.com/TjcCAGc0EC — Discover Slovenia (@travel_slovenia) January 12, 2021

Številne spremembe in novosti

Tudi sicer je s pripravami na svetovno prvenstvo Pokljuka doživela kar nekaj sprememb in novosti, zlasti je to povezano s televizijsko produkcijo, ki pa je v luči covid-19 tako ali tako najbolj izpostavljena, še pravi generalni sekretar: "Nova bo pozicija mešane cone, novo in večje bo novinarsko središče, novo področje za televizijo, t. i. TV compound, ki je velik skoraj štiri tisoč kvadratnih metrov. Na poti do Pokljuke so bila zgrajena tri nova obračališča, pa t. i. tretji pas oziroma bankina v dolžini enega kilometra, ki bo spremenila prometni režim in režim parkiranja. Na nek način Pokljuka s tem prvenstvom dobiva drugačno podobo, še vedno bo pa zaradi umeščenosti v Triglavski narodni park temeljila pretežno na začasnih objektih."

Gledalcev najverjetneje ne bo

Vseh teh sprememb pa, kot kaže, zdaj v živo ne bodo imeli priložnosti videti gledalci. Kakšne so pravzaprav zadnje informacije, bo morda dovoljen vsaj ogled omejenemu številu navijačev, bodo tribune samevale? "Mi si seveda močno želimo, da bi bili gledalci vsaj v omejenem številu prisotni. Glede tega smo v stalnem stiku z NIJZ in drugimi državnimi organi, tedensko se dogovarjamo in budno spremljamo epidemiološko sliko, ob tem pa smo že do 20. septembra pripravili tri različne scenarije izvedbe prireditve. To pomeni, enega za poln obseg, enega za 500 gledalcev ali brez gledalcev, pa enega s tri tisoč gledalci. Vsi ti scenariji so bili natančno pripravljeni in tudi usklajeni z vsemi pristojnimi institucijami, zdaj pa pravzaprav delamo le še na scenariju B in B1, se pravi z do 500 gledalci ali brez njih. Pričakujemo, da bo enkrat do konca tega tedna sprejeta odločitev, najkasneje v prvih dneh prihodnjega tedna."

Pokljuka letos ne bo podobna sama sebi. Na tekmah kot kaže ne bo navijačev. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zaradi pandemije nič manj dela

Predvidevamo torej lahko, da so postavili manj montažnih tribun za gledalce? "Ta covid-19 je seveda v veliki meri spremenil naše delo, po eni strani je spremenil podobo prizorišča, po drugi pa smo imeli kar nekaj dodatnega dela. Že s temi dodatnimi scenariji, predvsem pa s to integracijo standardov, prilagojenih covid-19, Mednarodne biatlonske zveze, ki jih je bilo treba vnesti na vsa področja organizacije. Govorim denimo o štirih različnih mehurčkih, ločenih komunikacijskih poteh, prevozih in vsem tem, kar je treba upoštevati, prehrano, nastanitev … Tako da, objektov je nekaj manj, ni tribun, ni velikih šotorov za gledalce, so pa številne druge zadeve, ločeni prostori za prehranjevanje, dodatni prostori za uradne osebe, več WC, ločeni koridorji z več ograjami, ločeni prehodi z več montažnimi stopnicami … Skratka nek popolnoma nov element organizacije prireditve," pojasnjuje Farčnik.

Takole je bilo v začetku januarja na treningu Jakova Faka:

Brez prodaje vstopnic velik izpad dohodka

"Ta covid-19 je seveda v veliki meri spremenil naše delo, po eni strani je spremenil podobo prizorišča, po drugi pa smo imeli kar nekaj dodatnega dela." Foto: Vid Ponikvar Odsotnost gledalcev bo tudi finančni udarec za prireditelje. Kakšna bo izguba dobička? "Želeli smo si 130 tisoč gledalcev v devetih tekmovalnih dneh, nekje med 12 in 15 tisoč v povprečju, kar je bila precej realna ocena. Računali smo, da bi prodali 70 tisoč vstopnic, ostalo bi šlo za tekmovalce pa akcije, kot so Otroci Triglava, sponzorje itd. Na račun teh kart smo bili deležni velikega izpada, skupaj s prodanimi vip vstopnicami bi bilo tega okoli milijon 650 tisoč evrov. Res so se zaradi vsega skupaj delno zmanjšali tudi stroški organizacije, ampak niti približno ne v taki meri, da bi nadomestili izpad. Priliv od prodaje kart je za nas eden pomembnejših prihodkov. Mi smo seveda pripravili revizijo finančnega načrta, zdaj mislim, da že peto. Gledamo na to, da se čim bolj racionalno obnašamo, obenem pa računamo, da nam bo na račun razmer na Pokljuki, tega dodatnega snega, ki ga moramo odvoziti, in covid-19 dodatno na pomoč priskočila tudi država."

Že konec januarja prihod prvih reprezentanc

Štirinajst dni pred prvim uradnim treningom si bodo prizorišče ogledali še kontrolorji Mednarodne biatlonske zveze, ki morajo prirediteljem prižgati zeleno luč za izvedbo prvenstva, prve reprezentance pa na Gorenjskem pričakujejo že 25. januarja, na Pokljuko naj bi namreč začele prihajati neposredno iz Anterselve, kjer bodo zadnje januarske tekme svetovnega pokala. V ponedeljek, 8. februarja bo na Rudnem polju že uradni trening, zaključuje Farčnik.

Spored SP na Pokljuki: Sreda, 10. februar:

15.00, mešane štafete, 4 x 7,5 km Petek, 12. februar:

14.30, šprint, moški, 10 km Sobota, 13. februar:

14.30, šprint, ženske, 7,5 km Nedelja, 14. februar:

13.15, zasledovanje, moški, 12,5 km

15.30, zasledovanje, ženske, 10 km Torek, 16. februar:

12.05, posamično, ženske, 15 km Sreda, 17. februar:

14.30, posamično, moški, 20 km Četrtek, 18. februar:

15.15, mešani pari Sobota, 20. februar:

11.45, štafeta, ženske, 4 x 6 km

15.00, štafeta, moški, 4 x 7,5 km Nedelja, 21. februar:

12.30, skupinski štart, ženske, 12,5 km

15.15, skupinski štart, moški, 15 km

Preberite še: