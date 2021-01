Boe spet nepremagljiv, od Slovencev do točk le Fak in Dovžan

Še eno zmago si je pritekel vodilni v svetovnem pokalu Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je za 12 sekund ugnal mladega rojaka Sturlo Holma Laegreida, tretji pa je bil nekoliko presenetljivo Nemec Arnd Peiffer, ki pred svetovnim prvenstvom na Pokljuki prihaja v vse boljšo formo. Vsi trije so zadeli vseh deset tarč, Nemec pa je zaostal 27 sekund.

V četrtek bo v Oberhofu ženski sprint, moške pa v petek čaka štafeta in v nedeljo tekma s skupinskim startom, na kateri bo med 30 najboljšimi tekmoval le Fak.

Izidi, šprint (10 km):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 24:43,6 (0)

2. Sturla Laegreid (Nor) + 12,4 (0)

3. Arnd Peiffer (Nem) 27,9 (0)

4. Erik Lesser (Nem) 30,6 (0)

5. Johannes Dale (Nor) 38,3 (1)

6. Lukas Hofer (Ita) 40,7 (2)

7. Dmitro Pidrušnij (Ukr) 45,5 (1)

8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 46,3 (1)

9. Martin Ponsiluoma (Šve) 46,9 (2)

10. Matvej Jelisejev (Rus) 47,5 (0)

...

17. Jakov Fak (Slo) 1:09,9 (1)

37. Miha Dovžan (Slo) 2:02,6 (1)

90. Rok Tršan (Slo) 4:15,3 (2)

97. Alex Cisar (Slo) 4:58,5 (3)