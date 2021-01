Tekma mešanih parov Francozoma, Slovenca 13.

Biatlonci so se na svetovnem pokalu v Oberhofu pomerili še v mešanih parih. Zmagala sta Francoza Julia Simon in Emilien Jacquelin, Slovenca Nika Vindišar in Miha Dovžan sta zasedla 13. mesto.

Tekma, ki v mednarodnih krogih sicer ne uživa enakega ugleda kot večina drugih biatlonskih preizkušenj, je tudi tokrat postregla z razburljivim razpletom. Številna streljanja in menjave namreč kar naprej skrbijo za nepričakovane zaplete in spremembe na progi.

Francoska zmaga je bila na koncu zanesljiva. Prva favorita Norvežana Tiril Eckhoff in Johannes Thingnes Boe sta iz boja za zmago izpadla po tretji menjavi, ko je Eckhoffova, ki je bila takrat v vodstvu, stoje zgrešila kar pet od osmih strelov in morala trikrat v kazenski krog.

Na strelišču je bila najbolj zanesljiva Simonova, ki si je pred Švedinjo Hanno Oeberg pritekla pol minute naskoka. Šved Sebastian Samzuelsson pa se v zadnjem krogu ni zmogel približati Francozu, saj je bil ta na strelišču 100-odstoten.

V napetem finišu so se za bron udarili Nemca, Kanadčana in Norvežana. Prav na koncu je imel največ moči Thingnes Boe, ki je v zadnjem krogu premagal Erika Lesserja, že pred tem tempa ni zdržal Christian Gow.

V slovenski izbrani vrsti je danes počival Jakov Fak, zato sta reprezentanco zastopala predstavnika gorjanskega kluba. Vindišarjeva in Dovžan sta prvi krog končala s po eno popravo na strelišču in bila uvrščena okrog 12. mesta. V nadaljevanju sta bila oba nenatančna po še enkrat in končala na 13. mestu.

"Moramo biti zadovoljni"

''Lahko rečem, da je bil za nas uspešen dan. Na prvi tekmi sta obe punci na strelišču naredili solidno, Nina celo odlično, a je bila malo prepočasna na progi. Tudi fanta sta bila strelsko zelo dobra. Na posamičnih mešanih štafetah sta tako Nika kot Miha naredila odličen nastop. Niki, ki ima malo izkušenj v svetovnem pokalu, lahko rečem le kapo dol. Strelsko je bila hitra in učinkovita. Rezultatsko pa je tudi zelo zadovoljivo," je o tekmi povedala trenerka slovenske ženske vrste Andreja Mali.

Tudi Uroš Velepec, trener moške vrste, je videl pozitivne stvari: ''Kljub vsemu moramo biti zadovoljni, v mešani štafeti je tekla samo ena standardna članica štafete, Polona. Nina ne teče štafet, niti Rok ali Alex. Planirani so seveda Lea, Klemen in Jakov. Kar se tiče ''singla'', smo kar dobro zadeli, oba sta opravila vrhunsko. Mogoče je treba še nekaj dodati na teku in bomo čisto zraven. Tudi zaostanek ni velik, vemo da je proga ekstremno težka, 500 metrov klanca, 500 metrov spusta, spet 200 klanca in ravnina do strelišča. Moramo biti zadovoljni, v končni fazi so to dobre uvrstitve, pri ''singlu'' smo bili celo v prvi polovici uvrščenih, kar je za mlado Niko in Miho kar lepa potrditev dela in upam, da bomo v tem tempu nadaljevali.''

Biatlonci bodo v Oberhofu tekmovali tudi prihodnji teden. Nato sledi odhod na prizorišče lanskega SP v italijansko Anterselvo in sklepne priprave za SP na Pokljuki, kjer bo med 9. in 21. februarjem svetovno prvenstvo.

Izidi: mešani pari: 1. Francija 39:04,8 (0+3)

(Julia Simon, Emilien Jacquelin) 2. Švedska + 38,7 (0+5)

(Hanna Oeberg, Sebastian Samuelsson) 3. Norveška 43,9 (3+8)

(Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Boe) 4. Nemčija 1:02,0 (0+6) 5. Belorusija 1:13,8 (0+6) 6. Kanada 1:17,6 (0+4) 7. Italija 1:36,3 (0+10) 8. Avstrija 1:51,6 (0+8) 9. Rusija 2:03,5 (2+12) 10. Kazahstan 2:09,7 (0+5) ... 13. Slovenija 2:47,0 (0+3)

(Nika Vindišar, Miha Dovžan)

