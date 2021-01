Rusi presenetljivo dobili tekmo mešanih štafet, Slovenci 17.

Biatlonci so se v nemškem Oberhofu pomerili v mešanih štafetah, nekoliko presenetljivo pa so se zmage veselili Rusi Uljana Kaiševa, Svetlana Mironova, Aleksander Loginov in Edvard Latiupov pred Norvežani in Francozi. Slovenska četverica Polona Klemenčič, Nina Zadravec, Rok Tršan in Alex Cisar je osvojila 17. mesto.