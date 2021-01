Popolna prevlada Norvežanov, Fak z odličnim zadnjim krogom do 12. mesta

Biatlonci so v nemškem Oberhofu opravili sprint za svetovni pokal. Tretje zmage v sezoni in jubilejne 50. posamične v karieri se je veselil Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je kljub kazenskemu krogu prehitel brata Tarjeija za 10 sekund in tretjega Norvežana Sturlo Holma Laegreida za 21. Jakov Fak, ki je prav tako moral v kazenski krog enkrat, je bil 12.

Fak je odlično odtekel predvsem zadnji krog in od drugega streljanja do cilja pridobil kar devet mest. Pri tem mu je izdatno pomagal Italijan Lukas Hofer, ki je Faka po drugem streljanju ujel, nato pa potegnil za sabo v smučini. Hofer je bil na koncu četrti, potem ko so Norvežani slavili že tretjo trojno zmago v sezoni. Deseterica je Faku ušla pri osmem strelu, s katerim ni zadel tarče.

V dokaj dobrem položaju za napad na zasledovanju

"Današnja tekma se je končala z 12. mestom z eno minuto in približno 5 sekund zaostanka za vodilnim, kar načeloma ni tako slaba pozicija za jutri. Bo pa treba biti bolj zanesljiv na strelišču, saj sem danes na streljanju v stoje zgrešil tretji strel. Škoda, saj je bilo narejenega malenkost preveč pritiska in sem sprožil prezgodaj. A mislim, da jutri lahko odpravim te napake in da bo počutje v redu,'' je iz Oberhofa sporočil Fak.

Na zasledovanje še Dovžan

Med ostalimi Slovenci je solidno formo na 10-kilometrski tekmi potrdil Miha Dovžan. Kljub dvema zgrešenima tarčama se je kot 56. uvrstil na sobotno zasledovanje. Mladi Alex Cisar je bil s 100-odstotnim strelskim izkupičkom 75., Rok Tršan pa je prav tako zadel vseh 10 tarč in osvojil 78. mesto.

Johannes Thingnes Boe je prišel do svoje jubilejne 50. posamične zmage, v svetovnem pokalu pa ima zdaj pred Laegreidom že 67 točk prednosti. Jakov Fak je deveti.

Sweet 50th victory for Johannes Thingnes Boe in the #OBE21 sprint! And an all Norwegian podium, too. @NSSF_Biathlon 👏



🥇 Johannes Thingnes Boe 🇳🇴

🥈 @tarjei_boe 🇳🇴

🥉 Sturla Holm Laegreid 🇳🇴https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/IUbEjdCDpy — IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2021

V soboto ob 12.45 bo v Oberhofu zasledovalna ženska tekma, a brez slovenske udeležbe, moško zasledovanje s Fakom in Dovžanom se bo začelo ob 14.45.

Nova okužba s covid-19

Priprava na soboto bo v slovenskem taboru napeta. V ekipi so odkrili novo okužbo s koronavirusom, tokrat pri strelskem trenerju Ljubu Tomažiču.

Izidi, sprint, 10 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 25:12,0/1 2. Tarjei Boe (Nor) + 10,8/0 3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 21,6/0 4. Lukas Hofer (Ita) 32,4/1 5. Johannes Dale (Nor) 35,2/1 6. Martin Ponsiluoma (Šve) 52,0/2 7. Simon Desthieux (Fra) 54,2/1 8. Fabien Claude (Fra) 56,0/1 9. Benjamin Weger (Švi) 56,5/0 10. Raman Joljotnav (Blr) 57,8/0 ... 12. Jakov Fak (Slo) 1:05,4/1 56. Miha Dovžan (Slo) 2:32,5/2 75. Alex Cisar (Slo) 3:12,3/0 78. Rok Tršan (Slo) 3:25,1/0 Svetovni pokal, skupno: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 488 točk 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 421 3. Johannes Dale (Nor) 380 4. Tarjei Boe (Nor) 375 5. Sebastian Samuelsson (Šve) 367 6. Emilien Jacquelin (Fra) 351 7. Quentin Fillon Maillet (Fra) 339 8. Martin Ponsiluoma (Šve) 320 9. Jakov Fak (Slo) 299 10. Fabien Claude (Fra) 288 ... 57. Klemen Bauer (Slo) 17 61. Rok Tršan (Slo) 14 69. Miha Dovžan (Slo) 4

