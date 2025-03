Tinkara Komar na stopničkah v Nemčiji, Mia Ingolič tik pod njimi

Smučarskih skakalci so se za točke pokala FIS ta konec tedna merili v nemškem Oberhofu, skakalke pa so tam tekmovale za točke medcelinskega pokala. Tinkara Komar je skočila na tretje mesto.

Na prvi tekmi skakalk za točke medcelinskega pokala je zmagala domačinka Alvine Holz z 81.5 in 88.5 metri ter 187,4 točkami. Druga je bila Hannah Wiegele s 77.5 in 91 metri ter 183,1 točkami, na stopničke pa se je v finalu zavihtela Tinkara Komar z 79 in 87 metri ter 179,1 točkami. Jerica Jesenko je v finalu padla na končno peto mesto, skočila je 81 in 81.5 metrov, zbrala je 177,0 točk. Mia Ingolič je zaokrožila prvo deseterico, Lucija Jurgec je bila 12., Lara Logar mesto za njo, Taja Sitar pa je tekmo končala na 21. mestu.

Tudi drugo tekmo skakalk v Oberhofu je dobila Holz z 93 in 90.5 metri ter 242,8 točkami, druga je bila njena rojakinja Julina Kreibich z 92.5 in 92 metri ter 238,3 točkami, Wiegele je na tretjem mestu za 93 in 86 metrov zbrala 228,4 točk. Na četrtem mestu je tokrat končala Ingolič z 90 in 88.5 metri ter 225,6 točkami, Komar, Jesenko in Sitar so končale med 7. in 9. mestom, Jurgec je bila 15., Logar pa mesto za njo.

Skakalci so se merili za točke FIS pokala. Prvo tekmo je prepričljivo z 99 in 99.5 metri ter 265,0 točkami dobil Avstrijec Clemens Leitner pred šestimi rojaki. Jaka Kramer je zaokrožil prvo deseterico, Nik Bergant Smerajc je bil 15., Enej Faletič 18., Nejc Ingolič pa mesto za njim. Drugo tekmo je dobil Avstrijec Julijan Smid z 98 in 94.5 metri ter 274,4 točkami. Ingolič je bil 14., točke je na 26. mestu osvojil še Nejc Toporiš.

Medcelinski pokal za sezono 2024/25 se bo čez dva tedna končal v finskem Lahtiju, FIS pokal pa še teden kasneje v Zakopanah.