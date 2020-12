Biatlonsko SP na Pokljuki bo spremljal škrat Jurček

Pokljuka bo februarja 2021 gostila svetovno prvenstvo v biatlonu. V pokljuškem organizacijskem odboru so se zato odločili, da predstavijo novo maskoto tekmovanja. To je pokljuški škrat Jurček.

Pri organizacijskem odboru Pokljuka so poudarili, da že več kot 20 let gostijo najboljše biatlonce sveta na mednarodnih tekmovanjih najvišje ravni. "Pokljuka leži v osrčju narave in povezavo ter predstavo o sobivanju z njo je že od začetkov simboliziral gams, maskota pokljuških tekmovanj. Ker predstavlja bližajoče se SP največji zimskošportni dogodek v Sloveniji doslej, se je Organizacijski odbor Pokljuka odločil, da ob tej priložnosti predstavi novo maskoto - pokljuškega škrata. Pokljuški škrat, gamsov prijatelj, je junak zgodbe, ki mladim rodovom prinaša sporočilo o pomenu varovanja narave in gibanju ter ukvarjanju s športom," so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.

Kot pravijo, je pokljuški škrat Jurček glavni junak nove, posebne slikanice Zaklad pokljuških škratov. "Slikanica Zaklad pokljuških škratov je nastala v pričakovanju izjemnega športnega dogodka, ki ga Pokljuka gosti februarja 2020. Ne le obeti nove športne pravljice, pač pa tudi pravljična pokrajina in bogata naravna in kulturna dediščina Pokljuke so navdihnili zgodbo o pokljuških škratih," so dodali.

SP na Pokljuki no potekalo med 11. in 21. februarjem prihodnje leto. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slikanica je plod dela slovenskih ustvarjalcev, mladinskega pisatelja Žige X. Gombača in ilustratorja Gorazda Vahna. Zaklad pokljuških škratov je zgodba o tem, kako so škratje s složnostjo premagali urok uničevanja narave. Spodbuja nas k temu, da naravo varujemo in raziskujemo njene skrivnosti, tudi pravljični svet pokljuških škratov, ki so varuhi pokljuškega zaklada in navdušeni telovadci, pravijo pri pokljuškem odboru.

"Pokljuški škratje so prav posebni škratje. So navihani, modri, zaščitniški do narave in zelo navdušeni nad škratovadbo. Vesel sem, da so me spustili v svojo družbo, mi zaupali svojo zgodbo ter dovolili, da jo povem tudi vam," je dejal Gombač, Vahen pa nadaljeval: "Lepo je bilo pokukati v skriti svet gorskih škratov. Upam, da bo ta slikanica prispevala k boljšemu razumevanju Pokljuke in njenih skrivnosti."

Pri slikanici so sodelovali Športni center Triglav Pokljuka, organizacijski obor SP in zavoda Škrateljc, kjer ustvarjajo zgodbe, ki povezujejo domišljijske svetove z naravo, kulturo in športom.