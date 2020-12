SP na Pokljuki tudi pred gledalci, a ...

Organizacijski odbor je glede na trenutne zdravstvene razmere in razvoj dogodkov v svetu čakal z odločitvijo glede načina izvedbe prvenstva. Prilagojen je bil osnovni načrt, pripravljeni so bili različni scenariji in finančni načrti prireditve, so dodali.

"Ker pa sta do prvenstva le še slaba dva meseca, je organizator odločitev sprejel danes in si s tem zagotovil dovolj časa za učinkovito pripravo in varno izvedbo prvenstva. Koordinacijska skupina OO Pokljuka je tako sprejela odločitev, da glede na trenutno situacijo priprave potekajo po prilagojenem scenariju izvedbe, ki predvideva do največ 500 dnevnih obiskovalcev. Pri tem bodo upoštevana vsa priporočila in smernice Mednarodne biatlonske zveze IBU ter navodila NIJZ, s katerimi je organizator ves čas v stiku," so poudarili organizatorji.

Prodaja vstopnic po novem letu

Oči ljubiteljev biatlona bodo čez nekaj mesecev uprte le v Slovenijo. Foto: Peter Podobnik/Sportida V sredini septembra je bil sicer pripravljen elaborat izvedbe prvenstva, ki je predvideval obisk do približno 12.000 obiskovalcev na dan, pripravljene vse infrastrukturne rešitve in izbrani vsi izvajalci.

O nadaljnjih odločitvah bo organizator javnost redno obveščal preko množičnih medijev in digitalnih kanalov. Organizator bo spremljal stanje epidemiološke slike v Sloveniji in bo po potrebi prilagajal število obiskovalcev. Sprotno bo omejeval ali dodatno sproščal prodajo dnevnih vstopnic glede na dovoljeno in možno končno število obiskovalcev.

Predvideno nadaljevanje prodaje vstopnic bo steklo po novem letu. Vstopnice bodo na voljo preko sistema Eventim in Petrol Tickets. Vsi tisti, ki so vstopnice že kupili in jim ogled ne bo omogočen, jim bo povrnjena celotna kupnina, so sporočili v izjavi za javnost.

Pokljuka je 9. septembra 2018 na kongresu IBU v Poreču uradno postala gostiteljica svetovnega prvenstva v biatlon 2021. Osnovni cilj pridobitve svetovnega prvenstva je bil postaviti Pokljuko na nove organizacijske in infrastrukturne temelje, na podlagi katerih bo lahko najmanj do leta 2030, v skladu z razvijajočimi se trendi popularnosti biatlona, gostila tekme na najvišjem nivoju, so še zapisali v izjavi za javnost.