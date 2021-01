Prejšnji rekord v številu umrlih za covid-19 so dosegli prejšnjo sredo, ko je bolezen zahtevala 1.564 življenj, poroča britanski BBC.

Skupaj je v 28 dneh po pozitivnem izidu testiranja na novi koronavirus umrlo 91.470 ljudi. Če bi upoštevali vse, pri katerih je covid-19 naveden kot vzrok smrti na mrliškem listu, poleg tega pa še pred kratkim umrle covidne bolnike, bi po navedbah BBC ta številka presegla sto tisoč.

V zadnjih 24 urah so na Otoku potrdili še več kot 33.300 novih okužb z novim koronavirusom, skupno že skoraj 3,5 milijona.

V Nemčiji najnižja sedemdnevna incidenca okužb z novim koronavirusom od novembra

Število novih okužb z novim koronavirusom v Nemčiji upada. Kot je danes sporočil Inštitut Roberta Kocha, število potrjenih novih okužb na sto tisoč prebivalcev trenutno znaša 119, kar je najmanj po 1. novembru.

Foto: Reuters Rekordno sedemdnevno incidenco so v Nemčiji zabeležili 22. decembra, ko je znašala 197,6. V zadnjih desetih dneh število novih okužb v državi stalno upada, poroča STA.

V zadnjem dnevu so v Nemčiji potrdili skoraj 20.400 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot tisoč covidnih bolnikov. Skupno je covid-19 v Nemčiji do zdaj zahteval skoraj 50 tisoč življenj, z novim koronavirusom se je okužilo nekaj manj kot 2,1 milijona ljudi.

Nemške oblasti so kljub izboljšanju razmer ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa ta teden podaljšale najmanj do 14. februarja. Zaradi mutiranega seva novega koronavirusa so jih celo nekoliko zaostrile. Tako so uvedle obvezno nošenje mask z višjo zaščito v trgovinah, lokalih in javnem prevozu, šole bodo ostale zaprte do 14. februarja. Zaprti ostajajo tudi gostinski lokali, gledališča in opere, pa tudi nenujne trgovine. Izjeme veljajo le za supermarkete in drogerije.

Na dan Bidnove inavguracije več kot 4.400 mrtvih zaradi covid-19

Foto: Reuters Po podatkih Univerze Johns Hopkins se je v ZDA do srede zvečer z novim koronavirusom okužilo 24,4 milijona ljudi, za covid-19 pa jih je umrlo več kot 405.600. V sredo se je število hospitalizacij povzpelo nad 122.700, poroča STA.

V Kaliforniji je zaradi covid-19 v sredo umrlo 694 ljudi, v bolnišnicah pa se jih zdravi skoraj 20 tisoč. V New Yorku je umrlo 185 covidnih bolnikov, v bolnišnicah se jih zdravi 9.273.

V New Yorku trenutno cepijo po 65 tisoč ljudi na dan, vendar jim bo brez novih pošiljk v od dveh do treh dneh zmanjkalo cepiva, je opozoril Cuomo. Centrom za cepljenje je naročil, naj ne načrtujejo cepljenj, dokler ne bo jasno, ali bodo dobili cepivo. V Ohiu so med tem uničili 890 odmerkov cepiva Moderne, ker ga niso hranili pri dovolj nizki temperaturi.