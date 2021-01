Nevarno: na hitre teste tudi posamezniki s potrjeno okužbo s PCR-testi

Direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica Petra Kokoravec je regijski štab Civilne zaščite (CZ) opozorila na nepravilnosti, do katerih prihaja pri hitrem testiranju na novi koronavirus. Med drugim so prišli na testiranje tudi posamezniki, ki so jim potrdili okužbo s PCR-testi in bi že zaradi tega morali ostati doma v samoizolaciji.

"Ljudje, ki imajo že opravljen in pozitiven PCR-test in morajo biti v samoizolaciji, prihajajo na hitro testiranje. To je narobe že zaradi tega, ker je vsak, ki je potrjeno pozitiven, dolžan biti v samoizolaciji najmanj deset dni oziroma po dogovoru z izbranim zdravnikom. V tem času ne sme priti v stik z nikomer, torej tudi na to množično hitro testiranje ne sme iti," je po navedbah STA povedala Kokoravčeva.

Okuženi ogrožajo tiste, ki so prišli na hitro testiranje

Poudarila je, da je rezultat hitrega testa v tem primeru nepomemben, saj ne more spremeniti izvida, pridobljenega s PCR-testom. "Tukaj je tako dvojna škoda − naredi se hitri test, ki nima nikakršnega pomena, poleg tega pa taka oseba tudi ogroža tiste, ki so prišli na hitro testiranje," je dejala.

Na testiranje tudi ljudje, ki že imajo znake okužbe

Še enkrat je opozorila, da na testiranja prihajajo tudi ljudje, ki imajo že prisotne neke znake okužbe. Ti bi se morali v dogovoru s svojim osebnim zdravnikom dogovoriti za PCR-testiranje, ki je dostopno tudi v novogoriškem zdravstvenem domu, na vrsti pa bi bili najkasneje naslednji dan po prijavi, še navaja STA.

"Tega si ne znamo razložiti. Vendar bi tukaj še enkrat pozvala ljudi, da kdor ima kakršnekoli znake ali prehladnega obolenja ali mogoče gripi podobnega stanja, naj se obrne na svojega zdravnika in bo tam dobil natančna navodila. Predvsem pa naj nikar ne hodi na hitro testiranje," je še dejala. Na hitro testiranje tudi ne sodijo tisti, ki so covid-19 že preboleli v zadnjih treh mesecih, saj je bris lahko še dolgo časa po preboleli okužbi pozitiven, poroča STA.