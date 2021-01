Joe Biden takoj po prisegi umaknil vrsto Trumpovih ukrepov

Predsednik ZDA Joe Biden je kmalu po prisegi na položaj v skladu z napovedmi podpisal 17 izvršnih ukazov, odlokov in razglasov, s katerimi je poleg ukaza za boj s pandemijo covid-19 odpravil nekaj ukrepov predhodnika Donalda Trumpa glede okolja, podnebja, odnosa do priseljencev in tujcev.

Na prvem mestu je izvršni ukaz o obveznem nošenju mask in ohranjanju varnostne razdalje v zveznih zgradbah in na zveznih zemljiščih. To bodo morali spoštovati vsi zvezni uslužbenci. Predsednik Joe Biden, ki namerava v stotih dneh cepiti sto milijonov Američanov, upa, da se bo s tem upočasnila pandemija covid-19, piše STA.

Trump se za maske ni zmenil

Z enim samim ukazom je Biden odpravil poplavo Trumpovih ukrepov v korist korporacij in delovnih mest, ki škodujejo okolju. Foto: Reuters Trump ni bil tako zavzet za maske in varnostno razdaljo. Biden je tudi nemudoma vrnil ZDA v Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), iz katere jih je Trump umaknil, ko je iskal krivce za pandemijo. Med drugim jih je odkril v Kitajski in WHO, ki naj bi delala po nareku Kitajske. Z Bidnovim izvršnim ukazom se ZDA od novembra lani spet vračajo k pariškemu podnebnemu sporazumu, ki je bil decembra 2015 sprejet med drugim po zaslugi vlade predsednika Baracka Obame, v kateri je bil Biden podpredsednik. Čeprav sporazum pravzaprav nobene države ne sili v nič, je Trump ZDA umaknil s trditvijo, da to uničuje ameriška delovna mesta.

Z enim samim ukazom je Biden odpravil poplavo Trumpovih ukrepov v korist korporacij in delovnih mest, ki škodujejo okolju, kot je na primer dovoljenje za odlaganje rudniške nesnage v reke in potoke, rahljanje regulacij o čistem zraku in podobno. V zvezi s tem je agencijam zvezne vlade naročil višje standarde glede izpustov toplogrednih plinov v ozračje iz vozil ter med drugim ustavil izkoriščanje nafte in plina v naravnem zavetišču za divje živali na Aljaski. Odvzel je tudi dovoljenje za gradnjo in delovanje naftovoda Keystone XL za dostavo kanadske nafte v ameriške rafinerije v Mehiškem zalivu, poroča STA.

Odpravil prepoved vstopa za določene državljane muslimanskih držav

Biden je tudi podpisal več izvršnih ukazov, ki zadevajo odnos do priseljencev in tujcev. Odpravil je Trumpovo prepoved vstopa v ZDA za državljane določenih muslimanskih držav, ki je leta 2017 povzročila popoln kaos na letališčih, vendar pa jo je vrhovno sodišče ZDA na koncu potrdilo.

Trump je že med predsedniško kampanjo leta 2016 napovedal zid na meji z Mehiko. Foto: Getty Images Zelo so si oddahnili prebivalci ZDA, ki so jih mladoletne nezakonito pripeljali v državo starši ali skrbniki. Biden je namreč podpisal ukaz, ki te ljudi, ki druge domovine kot ZDA ne poznajo, ščiti pred izgonom. Trump jim je hotel zaščito odvzeti, kar so mu preprečila sodišča. Biden za zdaj še ne bo spremenil Trumpove politiko do prosilcev za azil, ki čakajo na vstop v ZDA v Mehiki, podpisal pa je izvršni ukaz za zaustavitev del na tako imenovanem zidu na meji z Mehiko.

Trump je zid napovedoval že med kampanjo leta 2016, vendar projekta, ki je pravzaprav ograja, na koncu ni plačala Mehika, kongresnim demokratom pa je uspelo omejiti porabo zveznih sredstev v ta namen. Glede priseljevanja je Biden prepovedal ločevanje staršev in mladoletnih otrok, končal kazenski pregon za manjše imigracijske prekrške ter ukazal ponovno združitev ločenih otrok in staršev. Prav tako je ukazal revizijo Trumpove politike do prosilcev za azil, ki so že v ZDA.

S posebnim ukazom je Biden uvedel trdnejša etična pravila o zaposlovanju v zvezni vladi, podaljšal je zvezni moratorij na deložacije in zaplembe nepremičnin, podaljšal je premor pri odplačevanju študentskih posojil do 30. septembra, zaščitil transseksualne osebe pred diskriminacijo v zvezni upravi in podpisal ukaz o pobudi za večjo rasno enakopravnost v vladi, navaja STA.