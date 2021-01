Biden spet presenetil: na visoki položaj imenoval transspolno osebo

"Rachel Levine bo zagotovila zanesljivo vodstvo in strokovnost za prebijanje skozi to pandemijo, ne glede na to, kje kdo živi, kakšne rase, spola, vere ali spolne usmerjenosti je," je sporočil novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden. Dodal je, da je Levinova zelo usposobljena za vodenje zdravstvenih prizadevanj ameriške vlade.

Rachel Levine bo v primeru potrditve na položaj pomočnice ameriškega ministra za zdravje prva transspolna oseba na tako visokem položaju v ameriški vladi. Foto: Reuters

"Novoizvoljeni predsednik Biden je v obdobju kampanje zagotovil, da bo njegova vlada predstavljala Ameriko. Danes je potrdil, da so transspolne osebe pomemben del države," je v odzivu na predsednikovo odločitev sporočila izvršna direktorica nacionalnega centra za transspolno enakopravnost Mara Kiesling. Levinova je bila leta 2017 potrjena na položaj ministrice za zdravje Pensilvanije v senatu z republikansko večino. Lani je vodila odgovor te ameriške zvezne države na izbruh pandemije bolezni covid-19, piše STA.

McConnell za vdor v ameriški kongres okrivil Trumpove izjave

Vodja senatne večine, republikanec Mitch McConnell je medtem odgovornost za vdor v ameriški kongres 6. januarja pripisal lažem odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. To je McConnellova prva neposredna in jasna obsodba predsednika Trumpa zaradi vdora Trumpovih podpornikov v ameriški kongres, v katerem je umrlo pet ljudi.

"Drhal so pitali z lažmi. Sprovociral jo je predsednik skupaj z drugimi mogočnimi ljudmi," je dejal McConnell, ta do zdaj ni izrazil nasprotovanja postopku ustavne obtožbe Trumpa, ki jo je pretekli teden sprožila demokratska večina v predstavniškem domu s podporo desetih republikancev. Za zdaj še ni jasno, kdaj se bo postopek ustavne obtožbe začel v ameriškem senatu, vendar se v nobenem primeru ne bo končal pred Trumpovim odhodom iz Bele hiše, ta se bo zgodil jutri.

Vodja senatne večine Mitch McConnell (levo) je krivdo za vdor protestnikov v ameriški kongres pripisal izjavam odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Foto: Reuters

McConnell po ameriških predsedniških volitvah Trumpa ni pozval, naj prizna poraz proti demokratu Bidnu, vendar pa javno ni širil teorij zarote o volilnih prevarah, kot so to počeli Trumpovi najbolj goreči privrženci. Odnos med McConnellom in Trumpom pa se je spremenil po vdoru Trumpovih podpornikov v kongres. Tako naj bi Trumpa po nedavnih volitvah v Georgii krivil tudi za izgubo republikanske večine v senatu.

FBI s sredine inavguracije izločil dva pripadnika nacionalne garde

Varnostni pregled ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) 25 tisoč pripadnikov nacionalne garde, ki bodo varovali sredino inavguracijo Bidna, je medtem odkril dva vojaka, ki imata zveze s skrajnimi desničarskimi milicami v ZDA, zaradi česar so ju izločili iz varovanja visokega dogodka.

Odhajajočega ameriškega predsednika Trumpa ne bo na predsedniško inavguracijo Joeja Bidna. Foto: Reuters

Ameriški mediji poročajo, da FBI ni odkril posebnih varnostnih groženj glede morebitnega napada na Bidna, vendar pa se priprave na inavguracijo novega ameriškega predsednika zaradi nedavnega vdora Trumpovih podpornikov v kongres sicer nadaljujejo ob posebej zaostrenih varnostnih ukrepih. Trumpa, ki Bidnove zmage še vedno ni priznal in ki se po vdoru svojih privržencev v kongres spopada z drugo ustavno obtožbo, ne bo na inavguraciji, udeležil pa se je bo odhajajoči ameriški podpredsednik Mike Pence.

Območje okoli Kapitola, kjer bo slovesnost, bo po nedavnih protestih in izgredih močno zavarovano, za obiskovalce bo zaprt tudi travnik National Mall, kjer se ob prisegi običajno zberejo množice ljudi. Slovesnost bo drugačna tudi zaradi pandemije novega koronavirusa. Biden naj bi nemudoma po prevzemu položaja sprejel več izvršnih ukazov, s katerimi bo izničil nekatere predhodnikove odločitve, kot je na primer odstop od pariškega podnebnega sporazuma, poroča STA.

Iran uvedel sankcije proti odhajajočemu ameriškemu predsedniku

Iran pa je danes uvedel sankcije proti Trumpu ter več njegovim ministrom in sodelavcem, ki so sodelovali v njegovi kampanji "maksimalnega pritiska" na islamsko republiko. Sankcije, ki jih je uradni Teheran uvedel proti Trumpu nekaj ur pred iztekom njegovega mandata, vključujejo prepoved potovanja in zamrznitev finančnih sredstev, poroča STA.

Kot so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, so sankcije uvedli na podlagi zakona iz leta 2017, ki je namenjen "boju proti kršitvam človekovih pravic, ameriškemu avanturizmu in terorističnim dejanjem v regiji". Na seznamu oseb, proti katerim so Iranci uvedli ukrepe, so poleg Trumpa še ameriški državni sekretar Mike Pompeo, finančni minister Steven Mnuchin, nekdanji obrambni minister Mark Esper, direktorica obveščevalne agencije Cia Gina Haspel, Trumpov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, posebni odposlanec za Iran Elliot Ambrams in njegov predhodnik Brian Hook.

Iran in ZDA od leta 1980 nimata več diplomatskih odnosov, več desetletij trajajoče napetosti med državama pa so se še zaostrile, ko je Trump leta 2018 ZDA enostransko umaknil iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu in proti islamski republiki spet uvedel ostre sankcije.