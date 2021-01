V ZDA se je doslej okužilo skoraj 25 milijonov ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največ bolnikov s covid-19 je doslej umrlo v zvezni državi New York, in sicer 41.173, kar je posledica rekordnega števila mrtvih med temi bolniki v lanskem aprilu. V New Yorku število smrti trenutno narašča počasneje kot drugod. Guverner države Andrew Cuomo je v ponedeljek poročal o 153 mrtvih, piše STA.

S prvim odmerkom cepiva cepljenih skoraj milijon New Yorčanov

V New Yorku je bilo doslej s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 903 tisoč ljudi, z obema odmerkoma pa 104 tisoč. Cuomo je izrazil razočaranje nad zvezno vlado, ki je obljubila, da bo sprostila rezerve cepiva, nato pa ugotovila, da rezerv ni več, saj so bile že razposlane. Cuomo je zato naslovil pisno prošnjo podjetju Pfizer, naj proda cepivo neposredno državi New York.

Po ZDA so doslej razdelili 31,2 milijona odmerkov cepiva, dejansko pa je bilo s prvim odmerkom cepljenih le 10,6 milijona ljudi. Čim hitreje želijo cepiti čim več ljudi v okrožju Los Angeles v Kaliforniji, kjer sedaj vsakih šest minut zaradi covid-19 umre ena oseba. Največ mrtvih na prebivalca je sicer v ZDA v Severni Dakoti, kjer zaradi covid-19 na sto tisoč prebivalcev umre 185 ljudi.

Kalifornija je tudi prva zvezna država z več kot tremi milijoni okužb. Prvo so potrdili 25. januarja lani in v 292 dneh je število naraslo čez milijon. Nato je do dveh milijonov okužb preteklo le 44 dni, do 24. decembra, v ponedeljek pa je bila presežena številka tri milijone okužb.

Po številu okužb je na drugem mestu Teksas z več kot dvema milijonoma primerov, sledi Florida z 1,5 milijona pred New Yorkom z 1,3 milijona okužbami. V Teksasu je doslej umrlo 32.700 ljudi, na Floridi pa več kot 24 tisoč.

V zvezni državi Washington trenutno cepijo 15 tisoč ljudi na dan, s pomočjo nacionalne garde pa vzpostavljajo centre za cepljenje, da bi to število povečali na 45 tisoč. V mestu St. Louis v Missouriju se je za cepljenje proti covid-19 prijavilo 172 tisoč ljudi, dobili pa so le 975 odmerkov cepiva. V Mississippiju so doslej s prvim odmerkom cepiva cepili 100 tisoč ljudi, še navaja STA.