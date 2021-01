Zaradi strahu pred covid-19 tri mesece preživel na letališču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letališču O'Hare v Chicagu so v soboto aretirali 36-letnega Adityo Singha, ki je tri mesece živel v zavarovanem delu letališča. Po aretaciji je dejal, da si ni upal domov, ker ga je bilo strah novega koronavirusa in je ostal kar na letališču.

"Če vas prav razumem, je nepooblaščena in nezaposlena oseba od 19. oktobra lani do 16. januarja letos živela v zavarovanem delu letališča O'Hare in je ni nihče odkril? Vas res prav razumem?" je v nedeljo tožilce vprašala šokirana sodnica okrožja Cook v Chicagu Susana Ortiz na zaslišanju aretiranega, piše STA.

Ker je imel izkaznico, ga nihče ni vprašal kaj dela na letališču

V filmu Terminal je Tom Hanks upodobil moškega, ki je živel na letališču, ker ga niso spustili v državo, vendar so oblasti zanj vedele. Za Singho pa ni vedel nihče, dokler v soboto k njemu nista pristopila uslužbenca letalske družbe United Airlines in ga prosila, naj se identificira.

Ni znano, zakaj se mu je letališče zdelo varnejše od njegovega stanovanja. Foto: Reuters Pokazal jima je uradno izkaznico zaposlenega na letališču, ki jo je imel okrog vratu. Izkaznico, ki jo je našel 26. oktobra, je uslužbenec letališča prijavil kot izgubljeno. Zaradi izkaznice ga nihče ni spraševal, kaj dela na letališču. Bil je brez denarja, preživel pa je s pomočjo miloščine potnikov na letališču, ki so mu kupovali hrano.

Preiskava je ugotovila, da je 19. oktobra priletel v Chicago iz Los Angelesa. Nima kriminalne preteklosti, ima pa magisterij iz gostinstva in turizma. Sodnica mu je dejala, da ga lahko izpusti po plačilu varščine, če najde tisoč dolarjev in pod pogojem, da se ne prikaže več na letališču.

Denarja ni imel in bo do naslednjega zaslišanja, ki bo 27. januarja, v priporu v okrožju Cook. Ameriški mediji ne poročajo, zakaj se mu je zdelo letališče bolj varno kot njegovo stanovanje v Los Angelesu, kjer je živel s sostanovalci, še navaja STA.