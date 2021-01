Slovenski državljan na frankfurtskem letališču povzročil pravo dramo

Na frankfurtskem letališču, enem najbolj prometnih v Evropi, so včeraj popoldne evakuirali del potniškega terminala 1 in zaustavili delovanje letališkega vlaka. Po poročanju tujih medijev se je 38-letni moški iz Slovenije agresivno obnašal do policistov, potem ko so ga opozorili, naj si na obraz nadene zaščitno masko. Moški je ob tem vzkliknil: "Vse vas bom pobil, Allahu Akbar", odložil prtljago in poskušal pobegniti. Prtljaga je zaskrbela policiste, zato so okoli 17. ure odredili evakuacijo terminala.