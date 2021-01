Kaj se dogaja v Frankfurtu? Zaprli letališče, evakuirali ljudi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na frankfurtskem letališču, enem najbolj prometnih v Evropi, so danes zvečer evakuirali del potniškega terminala 1 in zaustavili delovanje letališkega vlaka. Policija naj bi po za zdaj še neuradnih informacijah preiskovala incident v povezavi s tremi domnevno oboroženimi posamezniki in grožnjo z bombnim napadom. Več virov navaja, da je bilo slišati strele, policija te informacije še ni potrdila.