Slovo Jelka Kacina: to so izjave, ki se jih bomo vedno spominjali #video

Jelko Kacin se po dobrih desetih mesecih poslavlja z mesta uradnega vladnega govorca za covid-19. S svojim neposrednim, včasih pa tudi ostrim komuniciranjem vladnih ukrepov in navajanjem kršitev ljudi je Kacin večkrat razburil javnost. V vlogi vladnega govorca je moral slovenski javnosti večkrat sporočati težke in nehvaležne novice. Njegove izjave, kot so uživajte dokler lahko, naslednjih 14 dni je ključnih, kam pa kam, veseli izletnik in biksanje po zidanicah, so v tem času skoraj ponarodeli. Več v zgornjem videoposnetku.

Po desetih mesecih, v katerih smo ga v vlogi vladnega govorca za covid-19 skoraj vsak dan budno spremljali, se je Jelko Kacin danes poslovil od omenjene funkcije, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Po novem bo namreč kot državni sekretar v kabinetu predsednika vlade skrbel za koordinacijo množičnega cepljenja. "Mojih nastopov v javnosti bo manj, kot jih je bilo do zdaj, vsaj upam tako, več pa bo posredovanj v primerih zastojev, neodzivnosti ali incidentov," je danes dejal Kacin.

Nekatere izjave v javnosti sprejete z manj odobravanja

To ni bila njegova prva takšna zadolžitev. Kot minister za informiranje je Kacin vodil dnevne novinarske konference v času vojne za Slovenijo, na dan podpisa brionske deklaracije, ki je na naših tleh prinesel konec oboroženih spopadov, pa je v imenu Slovenije spregovoril tudi za ameriške medije.

V tokratni vojni, boju z epidemijo koronavirusa, pa poročanje ni bilo vedno na resnemu stanju primernem nivoju. V ozadju so se namreč pred vklopom zvoka prejšnji teden lahko slišale tudi takšne Kacinove izjave: "Pejmo se malo hecat." Če smo se v preteklih mesecih ob izjavah, da bo prihodnjih 14 dni ključnih, le še nasmejali, pa so bile nekatere njegove izjave v povezavi z vzroki za širjenje epidemije v javnosti sprejete z manj odobravanja.

Jelko Kacin je bil v preteklih mesecih prvi obraz boja z epidemijo novega koronavirusa. Foto: STA

"Tu pa se Slovenija, oprostite to kar bom zdaj rekel, bom rekel prvič, deli na urbano Slovenijo in podeželsko Slovenijo. Na podeželju se maske nosijo bistveno manj, kot pa v urbanih središčih," je denimo v začetku tega meseca izjavil Kacin. "Če imamo piknike, potem naj bo to družinski piknik. Ne vabite ljudi iz različnih kulturnih ali nacionalnih okolij. Ne delajte takšnih stvari, ki vas lahko potencialno pahnejo čez rob," pa je v začetku lanskega julija izjavil Kacin.

Del opozicije Janšo pozval, naj zamenja Kacina

Iz dela opozicijskih strank so Janšo večkrat pozvali, naj Kacina zamenja. "Mogoče bo kdo pogrešal njegove jasne besede. Nekateri so temu rekli včasih tudi preostre besede. Tukaj ima vsak svoje občutke. Moram reči, da so po različnih novinarskih konferencah zaradi kakšnega stavka prihajale pritožbe, ampak vsakemu kdaj kak stavek uide. Bilo pa je desekrat več pohval," je v nedavnem pogovoru za Planet dejal premier Janša.

Pred kamero je Jelko Kacin pogosto stopil brez kravate, v počitniškem obdobju pa je bil temu celo primerno oblečen. Foto: STA

Dejstvo je, da je Kacin človek, ki je znal tudi najresnejše poročilo dneva v najbolj črnih obdobjih epidemije, začiniti tudi z osebnimi izjavami. Maja lani je tako Kacin s celotno Slovenijo delil svojo izkušnjo obiska zdravnika: "Še nikoli ni bilo tako. Zdaj to izgleda veliko drugače. Tudi sam sem bil danes zjutraj na pregledu pri mojem ortopedu, in moram reči, da je bilo vse osebje opremljeno veliko bolje. Počutil sem se, kot da bi prišel na Kitajsko."

Pred kamero tudi brez kravate, pestra paleta vzporednic z covid-19

Pred kamero je pogosto stopil brez kravate, v počitniškem obdobju pa je bil temu celo primerno oblečen. Tudi njegova paleta vzporednic z boleznijo covid-19 je bila zelo pestra. "To je mogoče primerjati z nekontroliranimi spolnimi odnosi pred leti, ko je bilo rečeno, da smo se morali naučiti nekih novih tehnik," je julija dejal Kacin.

Vladnemu govorcu se je v času novinarskih konferenc velikokrat zareklo, ob njegovem odhodu pa je večina ukrepov, ki jih je napovedal na svojih tiskovnih konferencah, še vedno veljavnih. Po odhodu Kacina je vladni krizni govorniški oder začasno prevzela Kacinova dosedanja namestnica Maja Bratuša, so še poročali na Planetu.