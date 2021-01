Takšne plače so za konec leta dobili državni funkcionarji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministri in državni funkcionarji so na svoje račune dobili plače za december. Najbolje plačani minister ostaja Vasko Simoniti, minister za kulturo, ki je prejel nekaj več kot 5.881 evrov bruto plače. Med prejemniki nadomestil še naprej ostajata zadnja dva predsednika stranke DeSUS Karl Erjavec in Aleksandra Pivec.