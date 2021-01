KPK zoper Aleksandro Pivec ugotovil kršitve integritete in prepovedi v zvezi s sprejemanjem daril

Iz Komisije za preprečevanje korupcije so sporočili, da je v primeru zoper nekdanjo predsednico DeSUS Aleksandro Pivec ugotovili kršitve integritete in določb o prepovedi in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril. Pivčeva je napovedala pritožbo.

Aleksandra Pivec je na svojem Facebook profilu objavila, da je KPK v primeru Vina Kras in Hotel Marina Izola ni ugotovil nobenih kršitev.

"Preiskava KPK potrdila, da sem stroške nočitev v Izoli plačala in da v primeru Vina Kras ni bilo nobenih kršitev," je med drugim zapisala.

Kasneje so se oglasili iz KPK, kjer so zapisali, da gre za navedbe v sporočilu Pivčeve za selektivno podajanje informacij glede Ugotovitev Komisije, ki ne odražajo celovitega dejanskega stanja.

"Zanikamo navedbe, da bi si bila izrek in obrazložitev ugotovitev v nasprotju. Glede na to, da je Aleksandra Pivec napovedala vložitev tožbe zoper ugotovitve, pojasnjujemo, da je Komisija v postopku, vodenem zoper Aleksandro Pivec, ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK, in v dveh primerih kršitev prvega odstavka v povezavi s tretjim in petim odstavkom 30. člena ZIntPK, ki opredeljuje prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril," so zapisali pri KPK.

Dodali so, da več informacij ne smejo posredovati, to pa ne predstavlja zadržkov za Pivčevo, da ugotovitve o konkretnem primeru javno objavi sama.

Zapis Aleksandre Pivec: