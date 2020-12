“Mandatarja” Erjavca plačuje vlada Janeza Janše

Karl Erjavec (DeSUS), ki ga opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB ponuja za mandatarja, ki bi sestavljal novo vlado, je plačilo ta mesec dobil iz vlade, ki jo vodi Janez Janša (SDS). Kot so nam sporočili iz vlade, so mu ta mesec izplačali bruto 4.274, neto 2.544 evrov. Čeprav je od nastanka vlade marca letos minilo že več kot pol leta in v tem času pravica funkcionarjem do nadomestila, če si ne morejo najti službe, praviloma ugasne, je novi predsednik DeSUS Erjavec nadomestilo tudi ta mesec še dobil. Ob njem pa še bivša predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki so ji izplačali bruto 4.458 ali neto 2.779 evrov.