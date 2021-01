Kako bo potekalo množično cepljenje v Sloveniji

Strategija cepljenja predvideva, da v prvi fazi cepljenje poteka bolj centralizirano, cepilni centri pa so organizirani praviloma v bolnišnicah in izjemoma v izbranih zdravstvenih domovih. V drugi fazi, ko bo na voljo več cepiv in opreme, se lahko število cepilnih centrov poveča na vse večje zdravstvene domove v posameznih regijah, tako da se cepljenje čim bolj približa uporabnikom/prebivalstvu, pri čemer fleksibilnost zagotavljajo mobilne cepilne enote, ki bodo zagotavljale cepljenje na terenu. V tretji fazi pa cepilni centri ne bodo več potrebni, razen za shranjevanje cepiv pri minus 80 stopinj Celzija, navaja STA.

V Mariboru bi cepili do 1.800 ljudi na dan

V torek izdana odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja covid-19 umešča cepilne centre v zdravstvene domove. Koliko ljudi bi lahko na dan cepili, še ni natančno znano, saj bo verjetno v okviru nekaterih zdravstvenih domov − zlasti večjih − organiziranih več cepilnih mest. Po neuradnih informacijah STA naj bi na enem cepilnem mestu cepili pet dni v tednu od sedme do 18. ure v razmiku petih minut. Na mariborskem območju naj bi tako na dan cepili med 1500 in 1800 ljudi, je STA izvedela neuradno.

Cepljenje proti covid-19 se je v Sloveniji začelo 27. decembra. Po strategiji cepljenja so najprej cepili zdravstvene delavce in sodelavce ter zaposlene in oskrbovance v domovih za starejše, začeli so tudi cepljenje starejših od 80. let.

Doslej cepili 42 tisoč ljudi

Ta teden so začeli cepiti z drugim odmerkom tiste osebe, ki so med prvimi prejele cepivo konec decembra. V Sloveniji so doslej proti covid-19 po zadnjih podatkih NIJZ cepili 42.410 ljudi, kar predstavlja dva odstotka prebivalstva. Ko bodo cepili prednostne skupine, bodo na vrsti ostali prebivalci. Na spletni strani eUprava navajajo, da je do danes prek portala izrazilo interes za cepljenje skoraj 125 tisoč oseb.

70-odstotna precepljenost že do poletja?

Cilj je, da bi 70-odstotno precepljenost v državi dosegli že do poletja. Trenutno so največje težave pri razpoložljivosti cepiva. Predsednik vlade Janez Janša je v torek pojasnil, da ima Slovenija za letos naročenih in odobrenih 2,75 milijona odmerkov cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, 470 tisoč odmerkov cepiva podjetja Moderna. Skupno gre za 3,2 milijona odmerkov cepiv, ki so že odobreni za uporabo v EU in bodo zadostovali za cepljenje 1,6 milijona ljudi v Sloveniji.

Poleg tega ima Slovenija naročenih tudi nekaj manj kot 1,4 milijona odmerkov cepiva podjetja AstraZeneca, nekaj več kot milijon odmerkov cepiva podjetja CureVac in 940 tisoč odmerkov cepiva podjetja Janssen, torej cepiv, ki še niso dobila zelene luči za uporabo v EU. Če bodo dobave cepiv takšne, kot so sporočene, bi lahko v Sloveniji ta cilj dosegli še nekoliko pred začetkom poletja, je dodal Janša po pisanju STA.