Stroka o ukrepih. Kje lahko najprej pričakujemo sprostitve?

Kot je poudaril minister Janez Poklukar, bo novi koronavirus med nami tudi v prihodnje, z njim pa bomo tako morali živeti.

"Vsi ukrepi bodo verjetno občasno dvosmerni," je napovedal. To pomeni, da jih bo v nekaterih obdobjih v veljavi manj, v primeru mutacije koronavirusa ali spremenjenih klimatskih pogojev jeseni in pozimi pa bo treba znova razmisliti o uvedbi kakšnega ukrepa, je pojasnil.

O konkretnih ukrepih, ki bi bili lahko obravnavani v torek, ni želel govoriti. "Prezgodaj je, da bi o tem govoril jaz, to mora povedati stroka," je pojasnil.

Prvo sproščanje ukrepov v trgovinah

Vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar je danes sicer potrdila, da sproščanja epidemioloških ukrepov bodo, ni pa še odločeno, katera in kdaj. Po četrtkovem poročanju Radia Slovenija bi se prva sproščanja lahko zgodila v trgovinski dejavnosti.

Na posvetu bodo po besedah Poklukarja poleg članov strokovne skupine prisotni še epidemiologi, mikrobiologi, infektologi, predstavniki bolnišnic in zdravstvenih domov, družinski zdravniki, pediatri in drugi strokovnjaki, ki so v obdobju epidemije covid-19 pomagali z nasveti in usmeritvami.

Kot je napovedal, se bodo na posvetu dogovorili tudi o pogojih, pod katerimi bodo znova vzpostavili sistem zdravstvene preventive, ki jo je epidemija ohromila na številnih področjih.