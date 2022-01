Covidni ukrepi: to bo po novem veljalo v Avstriji

V Avstriji bodo februarja nadaljevali sproščanje ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Od 5. februarja bodo lahko gostinski in drugi lokali delovali do polnoči, v tednih po tem pa bodo odpravili pogoj PC (preboleli in cepljeni) v trgovini in gostinstvu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ob začetku šolskih počitnic 5. februarja bodo v Avstriji prestavili uro splošnega zaprtja s trenutne 22. ure na polnoč, je na tiskovni konferenci danes napovedal avstrijski kancler Karl Nehammer.

V trgovini bo pogoj PC prenehal veljati 12. februarja. V trgovino bo lahko vstopal vsakdo, obiskovalci ne bodo potrebovali niti testov, bodo pa morali nositi maske FFP2.

Pogoj PC bo zamenjal pogoj PCT

V gostinstvu in turizmu pa bo od 19. februarja pogoj PC zamenjal pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vstop v lokale in hotele bo tako, če oseba ni cepljena ali ni v zadnjem času prebolela covid-19, morala predložiti negativen rezultat PCR-testa, ki ne bo starejši od 48 ur. Če PCR-testa ne bo mogoče opraviti, bo zadostoval tudi hitri antigenski test, star največ 24 ur.

Od 5. februarja se bo na srečanjih, pri katerih ni določenega sedežnega reda, lahko družilo 50 ljudi, zdaj je to število omejeno na 25.

Spremembe se obetajo tudi v šolah, a jih bodo predstavili šele prihodnji teden, dodaja APA.

Stanje v bolnišnicah ostaja stabilno

Sproščanje ukrepov vlada utemeljuje z dejstvom, da kljub velikemu številu okužb z različico koronavirusa omikron stanje v bolnišnicah ostaja stabilno. "Z omikronom nam ne grozi prezasedenost intenzivnih postelj," je dejal zdravstveni minister Wolfgang Mückstein. Tako se lahko začne odpiranje, a "previdno in predvsem varno", je poudaril.

Nehammer je dejal, da so številke v bolnišnicah na predvidljivi ravni. Odločno je zanikal, da bi bilo sproščanje posledica pritiska gospodarstva ali zveznih držav.

Ministrica za turizem Elisabeth Köstinger je izrazila olajšanje. Po njeni oceni se lahko v doglednem času boljših novic veselijo tudi lastniki nočnih lokalov in prireditelji večjih dogodkov. Danes napovedano sproščanje druženja pa je po njenem dobrodošlo zlasti za družinska slavja in na primer poroke.

Skrajšana bo veljavnost potrdil o cepljenju po drugem odmerku

Ostaja pa odločitev, da bo po 1. februarju veljavnost potrdil o cepljenju po drugem odmerku skrajšana z devetih na šest mesecev. To bo prizadelo zlasti okoli 320 tisoč dvakrat cepljenih prebivalcev Avstrije, ki še niso prejeli poživitvenega odmerka in od torka ne bodo imeli veljavnega potrdila o polnem cepljenju.

V Avstriji bo namreč od februarja obvezno cepljenje proti covid-19. Obveznost bo veljala za vse, ki so starejši od 18 let in imajo stalno ali začasno prebivališče v tej državi. Do sredine marca je predvideno prehodno obdobje brez kazni, sicer je predvidena globa do 3.600 evrov.

Danes ponovno zabeležili visoko število okuženih

Avstrijci so danes poročali o novem visokem številu okuženih v državi. V zadnjih 24 urah so zabeležili 34.748 novih primerov, kar je za soboto rekord.